Sjajni rezultati: Hrvatski parasportaši osvojili više od 260 medalja u 2022. godini

Iza hrvatskih parasportaša još je jedna uspješna godina. Parasportaši su u 2022. nastupili na ukupno 82 međunarodna natjecanja u 19 sportova uključujući i na dva velika multisportska događaja - Zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu, te Europskim igrama mladih u finskom Pajulahtiju. Nastupili su i na 14 Svjetskih prvenstava, osam Europskih prvenstava, 11 Svjetskih kupova, te jednom Europskom kupu. Ukupno su hrvatski parasportaši na međunarodnim natjecanjima u 2022. osvojili 269 medalja od toga 98 zlatnih, 76 srebrnih i 95 brončanih.

"Izuzetno sam sretan i zadovoljan ostvarenim rezultatima u protekloj godini. Bila je puno međunarodnih natjecanja gdje su naši sportaši osvojili ukupno 269 medalja. U potpunosti je ispunjen program nacionalnih prvenstava i natjecanja sa više učesnika nego proteklih godina," istaknuo je predsjednik HPO-a Ratko Kovačić.

Na svjetskim i europskim prvenstvima hrvatski parasportaši su osvojili ukupno 42 medalje (12 na SP, 30 na EP) od toga 13 zlatnih, 15 srebrnih i 14 brončanih. Spomenimo samo neke. Najbolji hrvatski paraplivač Dino Sinovčić osvojio je zlatnu medalju na 100 metara leđno u disciplini S6 na SP-u portugalskom Funchalu na Madeiri obranivši tako zlato osvojeno na SP-u 2019. u Londonu. Istaknimo i zlatne medalje na SP-u u sportskom ribolovu ekipno, te pojedinačno Zlatka Poparića.

Zlato i to četvrto u nizu na Europskim prvenstvima, osvojio je najbolji hrvatski paratekvondaš Ivan Mikulić u Manchesteru, veliki uspjeh ostvarila je i najbolja hrvatska parastolnotenisačica Anđela Mužinić Vincetić koja je osvojila srebrnu medalju u kategoriji 3 na SP-u u španjolskoj Granadi.

Hrvatska paraboćarka Dora Bašić osvojivši srebrnu medalju u kategoriji BC1 na SP-u u bocci u Rio de Janeiru, a parastrijelac Fran Skračić osvojio je broncu u disciplini VIP (Visual impaired) 10m zračna puška ležeći na Svjetskom prvenstvu u parastreljaštvu u Al Ainu.

Daniela Topić se na Europskom parakarate prvenstvu u turskom gradu Gaziantepu uspela na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja osvojivši zlatno odličje u kategoriji K22, sportaša s intelektualnim poteškoćama. Na taj način Hrvatska je prvi put u povijesti dobila osvajačicu najsjajnijeg odličja na EP-ima u parakarateu.

Dodajmo da je paradžudašica Jelena Brešković osvojila brončanu medalju u kategoriji do 57 kg na IBSA EP-u za slijepe i slabovidne u Caglijariju, dok je najbolji hrvatski paratriatlonac Antonio Franko osvojio brončanu medalju na EP-u u poljskom Olsztynu.

Na SP-u u obaranje ruke u konkurenciji parasportaša nastupilo je petero hrvatskih reprezentativaca koji su osvojili ukupno četiri medalje, a čak 11 medalja na Europskom prvenstvu u Bukureštu. Hrvatski kuglači su na 21. IBSA Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne koje je održano u Apatinu u Srbiji osvojili 11 medalja.

Spomenimo kako je na Zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu nastupilo četvero hrvatskih predstavnika - alpinci Damir Mizdrak i Lucija Smetiško, snowboarder Bruno Bošnjak, te nordijac Josip Zima.

Najbolji rezultat od hrvatskih paraolimpijaca ostvarila je Lucija Smetiško koja je u slalomu stojećih bila peta. Bruno Bošnjak je u Pekingu branio broncu iz Pjongčanga u banked slalomu, no nije uspio ponoviti taj uspjeh. Na koncu je bio deveti, dok je u crossu ispao u četvrtfinalu. Mizdrak je bio sedmi u slalomu i veleslalomu, dok je Zima bio pri dnu poretka.

"Na Zimskim paraolimpijskim igrama su naši sportaši ostvarili vrlo dobre rezultate. Ovoga puta nije bilo medalja, ali je pokazana visoka kvaliteta i perspektiva. Jako me raduje i odličan nastup naših mladih selekcija na Europskim igrama mladih u Finskoj gdje smo u ukupnom poretku bili četvrti po broju osvojenih medalja. To daje perspektivu vrhunskih dostignuća u narednim godinama, pokazuje i da smo na dobrom putu, jer putem naših programa uključujemo sve više mladih u sport. Po prvi puta organizirali smo Parasportske igra mladih memorijal Ante Ćavar u Slavonskom Brodu. Bile su to vrlo uspješne igre na kojima je nastupilo više od 200 mladih parasportaša," dodao je Kovačić.

Predsjednik HPO-a osvrnuo se i na 2023., predparaolimpijsku godinu.

"Ova 2023. bit će puna izazova jer očekuje nas još više natjecanja gdje će se naši parasportaši boriti za kvalifikacijske norme i plasmane za nastup na POI Pariz 2024. Vjerujem u odlične nastupe i rezultate te da ćemo osigurati što više sudionika u Parizu," zaključio je Kovačić.