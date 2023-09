Sjajni hrvatski sportaš saznao veliku vijest dok je jeo kebab

Danas će se kod zagrebačkih fontana održati drugi dio trodnevnog programa zagrebačkog atletskog mitinga – 73. memorijal Borisa Hanžekovića. Naime, održat će se deveto izdanje Memorijala Ivana Ivančića u bacanju kugle. U Zagrebu će nastupiti čak osmorica bacača koja su na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Budimpešti bila u finalu, a od šest finalista Dijamantne lige čak petorica su u Zagrebu. Listu sudionika predvode osvajači srebra i bronce sa SP-a u Budimpešti Talijan Leonardo Fabbri i Amerikanac Joe Kovacs, bivši svjetski prvak i četverostruki pobjednik natjecanja pokraj fontana Novozelanđanin Tom Walsh te najbolji hrvatski bacač kugle i aktualni europski prvak Filip Mihaljević. Početak je u 19 sati.

Kovacs otkrio sufle

Rekord mitinga, inače, sa 22,84 metra drži najbolji bacač kugle svih vremena Ryan Crouser, koji je i peterostruki pobjednik Memorijala Ivana Ivančića, dok četiri pobjede pokraj fontana ima Walsh, i to su zasad jedini pobjednici ovog natjecanja.

– Zadovoljan sam većim dijelom sezone premda je četvrto mjesto na SP-u bilo frustrirajuće. To je već treći put da sam na svjetskim prvenstvima bio četvrti. Ostatak sezone bio je prilično dobar i zadovoljan sam hicima. Spreman sam završiti sezonu dobrim rezultatom. Zagreb je poseban miting za mene. Ovdje sam ostvario svoju prvu pobjedu, bilo bi super kada bih ostvario i petu pobjedu i izjednačio se s Ryanom – rekao je Walsh, svjetski prvak iz 2017. godine koji je već dio priprema u ovoj sezoni odradio u Medulinu.

– Filip me preklinjao da s njim treniram – rekao je Walsh sa smiješkom, a Filip mu je brzo odgovorio – Ma on je nas je molio – dobacio je Mihaljević, a Walsh je u ozbiljnijem tonu dodao:

– Bilo je sjajno, bila su to dobra dva tjedna za mene. Uvjeti su bili odlični, hrana je fantastična, plaža je bila blizu. Uživali smo.

Svoju sezonu kratko je prokomentirao i Joe Kovacs koji je u Budimpešti osvojio broncu.

– Nije to bila najbolja sezona, no važno je da sam osvojio medalju, premda nitko ne mari za medalje ako nisu zlatne. Bila je to moja sedma medalja u nizu i nadam se da ću tako nastaviti. No sve je to priprema za iduću godinu i OI u Parizu. Ispred nas je zagrebački miting i finale Dijamantne lige – istaknuo je Kovacs.

Amerikanac je u svojoj karijeri osvojio dva olimpijska srebra, dva puta je bio svjetski prvak, a ima i dva svjetska srebra i broncu, međutim na Memorijalu Ivana Ivančića nikada nije slavio.

– Nadam se da će se to danas promijeniti. U Zagrebu nikada nisam pobijedio, no kada napuštam ovaj grad, uvijek se osjećam kao pobjednik. Svi uživamo ovdje, posebno nakon mitinga kada odemo na janjetinu i kebab. A prošle godine otkrio sam da imate i odličan desert – čokoladni sufle – dodao je Kovacs.

Kako je bilo nastupati u Mađarskoj, zemlji vaših predaka?

– Odlično. Osjećao sam da cijeli stadion navija za mene. U gradu bi mi ljudi prilazili, slikali se, porazgovarali. Susreo sam se s rođacima, moj djed rođen je u Mađarskoj, ali u gradu u kojem su bili Hrvati i u kojem svi govore hrvatski. Dakle, ja se na neki način osjećam pola Mađarom, pola Hrvatom – kaže Kovacs koji je lani bacio kuglu 23,23 metra.

– Još sam u stanju to izvesti, ali prošla godina bila je tranzicijska za mene. Naš život se promijenio, kao i prioriteti, dobili smo blizance i dosta je toga drugačije. Ja jesam u dobroj formi, ali nisam imao konstantu kao prije. Već sam pobijedio na jednom mitingu, nadam se da će ovo biti drugi takav – zaključio je Kovacs.

Veći proračun za Igre

Najbolji hrvatski bacač kugle Filip Mihaljević istaknuo je da je zadovoljan sezonom

– Ostvario sam normu za OI u Parizu, ali nisam pogodio pravi hitac. Norma za OI znači dosta, sada sam evidentni kandidat, što mi otvara veći proračun za pripreme, za oporavak, veće stipendije. Donosi dodatno olakšanje, mogu se fokusirati na svjetsko dvoransko prvenstvo, europsko, pa Olimpijske igre. A da sam ostvario normu, saznao sam kada sam vodio Walsha na kebab – rekao je Mihaljević.

U sklopu 73. Memorijala Borisa Hanžekovića danas će se s početkom u 12 sati u hotelu Hilton Garden Inn održati prva BHM atletska konferencija koja će u Zagrebu okupiti vrhunske atletske stručnjake i poznata imena iz svijeta atletike. Na programu konferencije su dva panela – Prednosti organizacije velikih sportskih događaja i World ranking sustav. Kraj konferencije predviđen je za predavanje vrhunskog i svjetski poznatog atletskog trenera Johna Coghlana, koji je do olimpijskog zlata doveo Jasmine Camacho-Quinn (100 m prepone) i Andrea De Grassea (200 m).