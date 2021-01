Sjajne vijesti za Hrvate! Trener Milana Mandžukića gura u vatru već danas

Trener Milana Stefano Pioli je jučer na tiskovnoj konferenciji uoči derbija 19. kola Serie A na San Siru protiv Atalante najviše pitanja dobio o statusu novog igrača Milana Marija Mandžukića koji nije trenirao u nekoj nogometnoj momčadi čak deset mjeseci, ali je zato trenirao individualno.

“Mario se odmah dobro uklopio. Već je bio u Italiji i ima moderan, europski mentalitet. Nije bilo problema u pridruživanju grupi, sve je bilo puno pozitive. U dobrom je fizičkom stanju. Dugo nije igrao, ali pojavio se željan i odlučan”, rekao je Poli pa progovorio što planira s hrvatskim ofenzivcem:

“Postoje dvije mogućnosti; ili ga držim vani tri do četiri tjedna da ulovi ritam, ili to ubrzavam i stavljam ga na teren da tako pronađe ritam. Ja biram drugu opciju, on je dobro i spreman je da ga pozovem sutra.”

Svoje najave Milanov trener je i obistinio. Naime, Mario Mandžukić našao se na popisu igrača koji konkuriraju za subotnju utakmicu s Atalantom. Osim njega u momčad se vratio Ante Rebić, koji se oporavio od koronavirusa. Sve je spremno da u jednom trenutku zaigraju Ibrahimović, Rebić i Mandžukić.