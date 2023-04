Sjajna Hrvatica Jana Koščak: Sjećam se svog nastupa, pobijedila sam u dalju

U Varaždinu je jučer najavljena nova, jedanaesta sezona Erste Plave lige. Radi se o jednom od najvećih atletskih natjecanja u Hrvatskoj za djecu, a kvalifikacije su moguće u trkačkim, skakačkim te bacačkim disciplinama, i to u čak deset gradova diljem zemlje.

Erste Plava liga je do sada okupila više od 36.000 natjecatelja, a time je potvrdila važnost tog projekta kao natjecanja koji potiče djecu da se uključe u sport i prihvate aktivnost kao dio svoje svakodnevice. Kvalifikacije EPL-a 2023. bit će održane u Vukovaru, Osijeku, Čakovcu, Varaždinu, Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Kninu i Makarskoj, a finale će biti 9. rujna u Zagrebu, u sklopu Memorijala Borisa Hanžekovića.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na čelu tog natjecanja je Ivana Brkljačić, hrvatska rekorderka u bacanju kladiva, koja je istaknula da su tim projektom uvidjeli brojne nedostatke i probleme s kojima se bore sportaši, treneri, klubovi, ali i svi ostali koji sudjeluju u promociji sporta.

- Uz Erste Plavu ligu razvijaju se i lokalni klubovi, a time se omogućava njihov razvoj. Posljednjih deset godina ovo natjecanje dalo je ozbiljne sportaše poput Jane Koščak koja je bila naša natjecateljica. Osim u atletici, slične projekte imamo u rukometu, košarci i drugim sportovima. Ako barem deset posto djece na ovaj način privučemo i uključimo u sport, napravit ćemo puno - rekla je Ivana i istaknula i da velik dio natjecatelja koji se prijavi u kvalifikacije Erste Plave lige i ostane u atletici, a time je cilj organizatora ispunjen.

Jana Koščak, koja danas postiže sjajne rezultate, rekla je da joj je sudjelovanje u Erste Plavoj ligi bilo jedno od najljepših iskustava.

- Poručila bih svima da se bave sportom, ako ne atletikom, onda nekim drugim. A ako i ne osvojite medalju, već i samo natjecanje je jako lijepo iskustvo. Sjećam se dobro svog nastupa, bilo je to kad sam išla u četvrti razred osnovne škole. Nagovorili su me na to nastavnici i moj tata i jako mi je drago da su me nagovorili. Posebno me veselilo kad sam u finalu u Zagrebu skočila 4,85 metara i postigla osobni rekord u skoku u dalj i pobijedila - zaključila je Jana.