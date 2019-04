Sinkovići prvaci države u dvojcu, četvercu i osmercu!

Veslačka braća Sinković još jednom su, ovaj put na domaćoj sceni, dokazala da su fenomeni svog sporta. Naime, za manje od tri sata, na prvenstvu države, osvojili su po tri zlata u tri različite posade.

Najprije su se razdvojili i s novim partnerima osvojili naslov u dvojcu na pariće (Martin) odnosno dvojcu bez (Valent), a poslije su udruženim snagama bili dio pobjedničkih posada Mladosti u četvercu bez kormilara i osmercu.

I sve su to činili iz odanosti i zahvalnosti klubu u kojem su stasali u ponajbolje svjetske veslače.

– Taj klub ulagao je u nas od naših početaka pa sve dok nismo došli do neke visoke razine i zato mu mi na ovaj način vraćamo. Osim toga, nama je to fora jer nema boljeg treninga od ovoga s obzirom na to da imamo i konkurente pa tu ima i stresa. Neke smo utrke morali veslati i maksimalno, recimo, osmerac, a u dvojcu smo morali ići s oko 90 posto snage. Tako mi svake godine, uvijek vozimo po tri discipline, a vozili bismo mi još kada bismo stigli. Kondicijski bi mi mogli i to, ali vremenski ne stignemo – kazuje Valent Sinković koji nam je objasnio kako je uspio biti na startu dvojaca bez kormilara u 9.50, a potom i na startu četveraca bez kormilara već u 10.20.

– Čim sam stigao do pontona s dvojcem, preselio sam u četverac koji su klupski kolege donijeli baš kao što su dvojac odnijeli. Bila je to zanimljiva utrka s vremenom.

>> Pogledajte video: braća Sinković u razgovoru za Večernji TV