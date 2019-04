I to se dogodilo! Braća Sinkovići izgubili utrku na Jarunu

Premda su se na Jarunu veslačke utrke održavale od samog jutra, jedna od tih 65 utrka na Croatia Openu, održanih u osam sati programa, bila je vrlo posebna. Ne zbog toga što su u njoj sudjelovala braća Sinković, višestruki svjetski prvaci i olimpijski pobjednici, nego zato što su se isti u dvojcu bez kormilara natjecali protiv osmeraca.

Doduše, riječ je bila o tima osmercima mlađih juniora (klinaca do 16 godina) pa su Valent i Martin bili brži od dvije posade, ali i sporiji od osmerca svog vlastitog kluba Mladosti. A njihov je kormilar bio Teo Saraga, sin trofejnog hrvatskog veslača Ninoslava Sarage, a pomalo neobičan član te posade je Ivor Huzjak, momak koji istovremeno trenira dva "rudarska" sporta, veslanje i hrvanje.

- Nitko se nije prijavio u dvojcu pa smo odlučili veslati protiv osmeraca jer mi se volimo natjecati i s bržima od nas budući da smo vrlo kompetitivni. Klincima je to zacijelo nešto značilo, bila je to lijepa priča - kazao je Martin na kojeg se nadovezao njegov stariji brat Valent:

- Sretni smo ako će ovakva utrka potaknuti te klince na daljnji rad a imat će i priliku da nam na klupskim treninzima vade mast. Malo je čudno što ove sezone još nemamo niti jednu pobjedu, no valjda će doći kada se budemo natjecali u svojoj konkurenciji.

A Sinkovići su prije dva tjedna već imali jednu utrku i to protiv četveraca u kojoj su stigli četvrti.

- Utrkivali smo se s dva reprezentativna juniorska i jednim seniorskim četvercem - ističe Martin.

Sinkovići, koji su jučer bili brži od dva mlađejuniorska osmerca (Istra, Koruška) i priznaju da bi, bez konkurencije, teško odveslali takvo vrijeme:

- Puno nam znače i ovakve utrke, ne možeš ti ovo simulirati na treningu i zato ćemo ovdje u nedjelju nastupiti protiv seniorskih četveraca bez kormilara. Oni bi nas trebali pobijediti, barem jedan, a ima i pokoji čamac od kojeg bismo mi trebali biti brži - dodaje Valent.

Jučer je na Jarunu nastupio i Damir Martin koji je uvjerljivo (za nekoliko dužina čamaca) pobijedio ispred negdašnjeg kolege iz četverca na pariće Davida Šaina.

- Nisam imao baš prave konkurencije, no meni konkurencija niti ne treba da vozim dobru utrku. Ja vozim sam protiv sebe, odrađujem dogovorenu taktiku. Za prvu provjeru ovo je vrlo zadovoljavajuće.

Na 26. izdanju Croatia Opena sudjeluje oko 700 veslača iz 11 zemalja, no nema jedne važne domaće posade a to je zlatni svjetski juniorski četverac bez kormilara kojeg čine sestre Jurković te Bruna Milinović i Izabela Krakić. One su istovremeno nastupale na konkurentskoj regati u Italiji jer je tamo bila prijavljena izazovnija konkurencija.