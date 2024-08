Ovo mu nije trebalo: Cristiano Ronaldo prostačkim potezom izazvao gađenje, za sve su krivi - Srbi?!

Da baš i ne zna gubiti, odnosno sportski se ponašati kada njegova ekipa bude poražena na nekoj utakmici, Cristiano Ronaldo je to demonstrirao na desetke puta. Svega je bilo i u Manchesteru i u Madridu, Torinu, a evo i sada u Saudijskoj Arabiji. Pod "stare dane", jedan od najvećih nogometaša svih vremena i dalje pokazuje svoju lošu stranu. A kao da to svaki puta čini na sve bezobrazniji način.

Ovoga vikenda igrao se Superkup Saudijske Arabije kojeg je njegov Al Nassr izgubio s 4:1 od najvećeg mu rivala Al Hilala. Tri od četiri gola za Al Hilal postigli su srpski reprezentativci - Sergej Milinković Savić i Aleksandar Mitrović, a Ronalda je poraz toliko isfrustrirao da je kod mnogih njegov potez izazvao gađenje.

Naime, u jednom je trenutku, nakon gestikuliranja rukama prema svojim suigračima simulirao vršenje velike nužde, što je zgrozilo sve, kako na stadionu, tako i na društvenim mrežama gdje se snimka brzo proširila. Inače, ovakvi se potezi ne toleriraju na Arapskom poluotoku pa bi Ronaldo zbog svega mogao biti kažnjen.

Cristiano Ronaldo telling the Al-Nassr players they’re sleeping after Al-Hilal scored 4 goals in 17 minutes... 😴💤pic.twitter.com/XznQ0Ug1UN