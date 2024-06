Senzacionalan posao mladog Hrvata: Ispričao nam je detalje i otkrio 'caku' od 30 milijuna eura

Siščanin Dinko Horkaš (25) novi je vratar španjolskog prvoligaša Las Palmasa, nakon što je u Bugarskoj bio najbolji vratar lige, pomalo je iznenađujuće stigao u Primeru. Las Palmas očito u njemu vidi ogromnu kvalitetu i nije ga doveo reda radi. Horkaš je imao prilično lud nogometni put, dijete je Dinama u koji je stigao iz Segeste, no za prvu momčad plavih nikad nije branio u službenoj utakmici, pa je krenuo na svoj put, pa preko posudbi u BiH i na kraju Bugarske.

Kako biste opisali taj svoj put?

– Pa točna riječ je da je bio lud, bilo je stvarno svega, od početka u Segesti iz koje sam kao 12-godišnjak otišao u Dinamo i prošao praktički cijelu školu i naučio puno toga. Jako puno trenera se promijenilo u radu sa mnom i ovim putem želim im zahvaliti jer svi su oni na neki način utjecali na ovaj transfer. Bilo je i posudbi, uspješnih i manje uspješnih, ali sve u svemu mislim da sam odabrao pravilni put. Odlazak u Bugarsku ispostavio se kao pun pogodak jer sam sazrio i pokazao svima koliko vrijedim – rekao nam je sretni Dinko Horkaš nakon potpisa ugovora s Las Palmasom.

Foto: osobni album

Dinamo? Nikad ne reci nikad

Za Dinamo niste branili u službenoj utakmici, ostaje li žal?

– A gledajte, kad prođete sve uzraste naravno da ostaje žal za tim službenim nastupom, ali ja vjerujem da u životu ide sve onako kako je negdje zapisano.

Možda jednog dana?

– U nogometu ne smijete reći – nikada.

Je li u međuvremenu bilo kakvih kontakata s Dinamom u posljednje vrijeme?

– Bilo je nekakvih kontakta koliko znam od agenta, ali mi imamo takav odnos da samo u slučaju da imamo nešto konkretno na stolu samo onda o tome razgovaramo. Bilo je priče, ali nikada ništa konkretno – kaže Horkaš.

Gdje ste se najbolje osjećali tijekom karijere?

– U Bugarskoj, u Lokomotivu sam se osjećao najbolje jer sam postao miljenik navijača jako brzo i sa svima u klubu sam bio u super odnosima sve do tih zadnjih šest mjeseci ugovora kad su nastali problemi, ali to je sada iza mene i veselim se novim izazovima.

Znamo da ste bili najbolji vratar u Bugarskoj, je li vam to otvorilo vrata Španjolske?

– Da iza mene su dvije jako dobre i uspješne sezone, gospodin Branko Milovanović po pozivu mog agenta, a to sam tek saznao kad je moj agent završio pregovore o mom ugovoru s Las Palmasom, nazvao me i rekao da ćemo obaviti videopoziv s klubom, sa sportskim direktorom Luisom Helguerom, bratom legendarnog kapetana Real Madrida i da mi žele predstaviti klub i moj razvoj u klubu. To je bilo početkom travnja, bio sam u velikom šoku jer mi moj agent o tome uopće nije htio govoriti već mi je to rekao kad je posao već bio zgotovljen. U tom prvom razgovoru bio sam šokiran činjenicom da se radi o klubu iz La Lige i osjećaj je bio nestvaran. Još jedna stvar koja me se dojmila je izlazna klauzula koja iznosi 30 milijuna eura, to očito znači da klub ima velike planove sa mnom i da je plan da me prodaju ako bude sve kako treba u neki top klub – kaže nam Horkaš.

Kakve su vam osobne ambicije i ambicije Las Palmasa, vjerujemo više od borbe za ostanak u La Ligi?

– Ambicije kluba su da se stabilizira u prvoj ligi, da nema borbe za ostanak u njoj, u prošloj sezoni su imali jako dobre rezultate čak su i bili na korak do mjesta za Europu, ali onda je druga polusezona bila dosta loša, napravili su veliku negativnu seriju i doveli se u situaciju da se u zadnjih nekoliko kola bore za ostanak, ali sigurno da to želimo izbjeći u novoj sezoni.

Možda je pred vama i borba za reprezentativni poziv, ipak ste u jednoj od najjačih liga,a tek vam je 25 godina?

– Naravno da je san svakog nogometaša igrati za reprezentaciju, ja ću davati sve od sebe svakog dana i bit ću fokusiran isključivo na to da svojim radom skrenem pozornost na sebe.

Foto: osobni album

Veseli me obnova Siska

U Dinamu golman ima jednu-dvije intervencije po utakmici, u Las Palmasu će sigurno biti puno više posla, što vam je draže kao vrataru?

– Mislim da je svakom vrataru draže kada kroz cijelu utakmicu ima posla, kad je stalno “unutra”.

Osobno ste iskusili potres na Baniji u svom Sisku, je li na kraju sve sanirano, osjećate li traume kad se nešto zatrese?

– Sada su prošle već četiri godine i nije ugodno ni sjetiti se tih situacija i svega što se događalo, ali lijepo mi je vidjeti, kada dođem kući, da se obnavlja i radi. Mislim, uvijek može bolje, ali meni osobno je drago što nema vise onih kontejnerskih naselja, vjerujem da su ljudi koji su tako živjeli imali stvarno loše životne uvjete, nadam se da će svi uskoro imati nove i sigurne domove.

Nadamo se da se mreža Las Palmasa neće tresti dok ste vi pred njom?

– Haha, nadam se i ja, zahtjevna je to liga koja je puna zvijezda, ali spreman sam na sve to i jedva čekam da počne – zaključio je Horkaš.