Senad Grošić: Prve trikove na BMX-u učio sam preko VHS kazete

Rijetko koga je bicikl odveo na sve kontinente ovoga svijeta, ali jedan od takvih je rođeni Siščanin Senad Grošić.

Senad je zbog bicikla lani bio čak 196 dana na putovanjima izvan svoje sadašnje matične države, Austrije, a taj bicikl koji mu je sve to omogućio je – BMX. Ovaj 39-godišnjak je, naime, jedna od najvećih legendi u svijetu Freestyle BMX-a koji će od 2020. godine biti i olimpijski sport.

[video: 26083 / Senad Grošić u akciji]

Video: Red Bull Content Pool

– Vjerojatno neću biti na Olimpijskim igrama u Tokiju kao natjecatelj, ali sigurno ću biti u Japanu kada se moj sport kojim se cijeli život bavim premijerno pojavi na Olimpijskim igrama – kaže nam Senad Grošić, koji trenutačno radi i za austrijsku reprezentaciju te ističe kako se danas treneri Freestyle BMX-a traže diljem svijeta. Upravo zbog predstojećih Olimpijskih igara.

Rođen je u poznatom sisačkom kvartu Željezari. Otac mu je još od 80-ih radio u Austriji, a ratna zbivanja navela su ga da i cijelu obitelj povuče tamo.

– Bicikl mi je bio neko prvo mobilno sredstvo kojim sam se osjetio slobodan, da mogu iz Željezare ići drugamo i vratiti se. BMX sam uvijek volio, valjda zbog filmova i zbog toga što su na BMX-u spasili ET-a – uz smijeh kaže Senad, koji je BMX nastavio voziti i u svojoj novoj okolini, bečkom predgrađu.

– Na putu do škole se napravila jedna mala rampa za skejt, jer BMX nije bio baš popularan. Imao sam obični BMX, no tu sam upoznao prijatelja koji je imao profesionalni BMX i nije ga koristio pa sam ga kupio dobivši i VHS kazetu sa snimkom Svjetskog freestyle prvenstva iz Budimpešte. Ta se kazeta stalno kod mene vrtjela, vježbao sam stalno, ni s kim se nisam uspoređivao. I nakon nekoliko godina krenuo sam-samcat na natjecanja – dodaje Senad.

Senad je očito imao talent za freestyle vožnju jer se nakon prvih par manjih natjecanja ubrzo kvalificirao za jedno veće i odmah pobijedio.

– To je bilo ludo jer sam se time odmah kvalificirao za X GAMES, što je nešto poput Svjetskog prvenstva, Olimpijade za ekstremne sportove. I tada je krenulo sve prema naprijed, natjecanja, putovanja... – ističe Grošić koji dodaje kako mu je još jedna prekretnica bila sponzorstvo Red Bulla.

Naime, Senad Grošić jedno je od zaštitnih lica Red Bulla, njegovo se ime nalazilo i na limenkama toga pića, a to sponzorstvo dalo mu je još veću slobodu za razvoj u ovom sportu.

– Mene je Red Bull po ruku uhvatio oko 2000. Tada sam pobijedio na 11 od 13 regionalnih natjecanja i privukao njihovu pozornost. Oni su tada još bili mala tvrtka, no odmah je to bio drugačiji, obiteljski pristup. I dan-danas sa mnom radi čovjek koji me i regrutirao – napominje Senad. U svijetu freestylea ostat će upamćen i po svom triku “bike flip”, koji je izveo prvi u svijetu, a do tada se mislilo da ga je nemoguće izvesti.

– I dalje puno putujem, no to su sada većinom neki showovi, ekshibicije. Puno radim i s djecom, počinjem prenositi znanje na mlade i vrlo sam sretan kada vidim da sam nekome bio uzor – dodaje Senad koji je često u Hrvatskoj.

