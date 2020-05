Sebe je nazivao Isusom, a i danas neki tvrde da je bio otrovan

Emitiranjem devete i desete epizode, završio je dosad najgledaniji dokumentarni serijal na američkoj sportskoj televiziji ESPN. "The Last Dance" otplesao je svoj posljednji ples a i dva posljednja nastavka donijela su niz zanimljivih detalja iz karijere Michaela Jordana i života njegovih Chicago Bullsa.

Poznat i sam kao "trash talker", onaj koji verbalno provocira suparnike, koji im nastoji ući u glavu, Jordan je tako u jednoj prilici prošao pored poznatog lajavca Reggiea Millera kazavši mu, kada je ovaj bio novak u ligi, "Budi oprezan i nikad nemoj takvo što govoriti Crnom Isusu". Jer, u trenutku kada je on imao 10 koševa, a Jordan samo četiri, Miller ga je isprovocirao do mjere da je on utakmicu završio sa 12 koševa, a Jordan sa 44. A najviša razina na kojoj su se njih dvojica sreli bio je finale Istočne konferencije 1998. Bilo je to tek drugi put da su se Bullsi u doigravanju suočili s eliminacijskom utakmicom no i ovu su dobili pa su na koncu i po šesti put osvojili naslov NBA prvaka.

- Ja sam bio uvjeren da imamo bolju momčad, no prevagnulo je šampionsko iskustvo Bullsa i njihov pobjednički DNK - kazao je sjajni šuter Reggie Miller.

A poput Millera, i niz drugih NBA igrača učinilo bi nešto što se Jordanu ne bi svidjelo i što bi mu bio motiv za sljedeći njihov susret pa je tako bilo i s braničem Utah Jazza Bryonom Russellom. A dotični je jednom prilikom, kada je Jordan pauzirao od košarke i igrao bejzbol, izjavio da bi on mogao čuvati Michaela.

- Od tog trenutka on je bio na mojoj listi - kazao je Jordan za igrača preko kojeg je postigao svoj pretposljednji ali i posljednji koš za Bullse, onaj koji je "Bikovima" donio šesti naslov NBA prvaka.

A tom prigodom Jordan se malo pomogao lijevom rukom ali ne dovoljno da bi suci to okarakterizirali kao prekršaj u napadu. Nakon što su i drugu godinu zaredom u finalu pobijedili "Džeziste" sa 4-2, obliven pjenušcem, Jordan je kazao Pippenu:

- Ovi ne mogu biti prvaci dok mi ne odustanemo.

A odustali su. Zapravo, nisu igrači nego glavni menadžer Jerry Krause koji je i prije sezone kazao da je to posljednja sezona za trenera Phila Jacksona na klupi Bullsa, a kako je Jordan kazao da neće igrati za nikoga drugog osim za Jacksona onda je to bila i njegova posljednja sezona u Chicagu. Doduše, nakon osvajanja šestog naslova prvaka, vlasnik Bullsa Reinsdorf ponudio je Jacksonu da ostane, ali ovaj to nije prihvatio.

- Da je Phil ostao i ja bih ostao. To je bila loša odluka jer mogli smo osvojiti i sedmi naslov. Ne pokušati je nešto što ja ne mogu prihvatiti - rekao je Jordan.

I u posljednjim epizodama serijala bilo je govora o odnosu između Jordana i tadašnjeg suigrača krhke stature Stevea Kerra kojeg je 1995. i udario na jednom treningu. No, taj incident njihov je odnos zapravo učvrstio pa je 1997., u šestoj utakmici finalne serije protiv Utaha, Jordan upravo Kerru dodao za šut za naslov prvaka.

Zanimljivo je da su i Jordanu i Kerru očevi ubijeni a da njih dvojica o tome nikad nisu razgovarali. Za razliku od Jordanova oca Jamesa, kojeg su ubili lopovi, na Kerrova oca Malcolma izvršen je atentat u Libanonu. Kao predsjednika Američkog koledža u Bejrutu ubili su ga džihadisti.

Osim vlastita oca, Jordan je imao još neke uzore, a jedan je bio njegov tjelohranitelj Gus Lett. Premda se liječio od karcinoma na plućima, Lett je bio uz Jordana u finalu Istočne konferencije pa je, sjetivši se da mu je poklonio loptu s kojom su Bullsi pobijedili, Michael kazao:

- Gus je bio inspiracija za mene. Želio sam dobiti ovu utakmicu prije svega za njega.

Mnogim NBA igračima inspirativna je bila priča o tome kako je 1997. Jordan s velikom temperaturom odigrao petu utakmicu NBA finala. No, u dokumentarcu je sam Michael demistificirao tu priču kazavši da zapravo nije imao temperaturu nego da se otrovao pizzom koju je naručio večer prije u svoju hotelsku sobu u Salt Lake Cityju.

- Bilo je to trovanje hranom. Samo sam ja jeo tu pizzu, bilo je oko 22:30. Negdje oko 2:30 u noći probudio sam se i povraćao.

Oko te famozne pizze i danas se pletu priče da je možda bila otrovana, a ono što budi sumnju svakako je činjenica da su ju donijela petorica što je začudilo tadašnjeg Jordanova osobnog trenera Tima Grovera:

- Bilo mi je sumnjivo što su petorica dostavila pizzu i svi su pokušavali zaviriti u Michaelovu sobu, no ja sam je preuzeo i platio.

No, ni to nije pomoglo. Jordan je utakmicu zaključio sa tricom, i 38 koševa, za pobjedu Bullsa 90:88 i vodstvo 3:2 i meč loptu kasnije iskorištenu u Chicagu.

