Sandra Perković otišla u SAD pa ostala šokirana onim što ju je dočekalo

Osvojiti šest zlatnih medalja u nizu na europskim prvenstvima u bacanju diska teško je za izgovoriti, a kamoli ostvariti. A Sandra Perković, naša najbolja atletičarka to je napravila. Od 2010. do 2022. godine nizala su se prvenstva, gradovi, suparnice, a Sandra je stalno bila prva, sa zlatnom medaljom u džepu. Do kraja sezone ostaju joj još dva nastupa – finale Dijamantne lige u Zürichu i Hanžek u Zagrebu.

Još vjerujem u 70 metara

– Naravno da uvijek ima rezerve za naš miting i finale Dijamantne lige. I, ako se sve to poklopi, dolazim na svoj najdraži miting Hanžekovićev memorijal uživati sa svima na kraju sezone. Konkurencija kao i svake godine u disku je jaka. Dolazi olimpijska prvakinja Valarie Allman, europska doprvakinja Pudenz i brončana iz Münchena Vita. Tu je i naša Marija Tolj. Ove sezone sam na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu pobijedila domaćeg favorita, Allman, a u Münchenu sam također bila bolja od dvije domaće diskašice. Allman želim dati do znanje da se vraćam na tron. Nećemo najaviti moju desetu pobjedu, ali bilo bi sjajno kada bi u Zagrebu na postolju vidjeli dvije Hrvatice. Naravno, želim da stadion Mladosti bude dupkom pun. Gledatelji će imati što za vidjeti, pozdraviti dva europska zlata – rekla je Sandra.

Još u Münchenu, nakon finala, otkrila je da je imala ozbiljnim problema s ozljedom ramena.

– Nisam htjela ništa govoriti unaprijed i dati do znanja mojim suparnicama da nisam sto posto spremna. Moj liječnički tim napravio je sjajne stvari u Münchenu i s ozljedom uzela sam zlato što je doista veliki pothvat, pogotovo što je Pudenz bila jako, jako raspoložena – istaknula je Sandra.

Možemo li uskoro ponovno očekivati vaš hitac preko 70 metara?

– Teško je to reći. Moralo bi se puno toga poklopiti, ali mislim da mogu to napraviti. Kada i gdje, ne znam. Da disk poleti daleko, mora biti i malo vjetra, premda ja ne volim kada puše vjetar. Jer, vjetar može zapuhati samo jednoj bacačici, a ostalima ne. To se dogodilo na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu kada je Kineskinja bacila preko 69 metara. Pogodio se hitac i vjetar i osvojila je zlatnu medalju.

U sobama bez klime

Da se vratimo na Svjetsko prvenstvo, nije baš sve tamo bilo idealno što se tiče uvjeta?

– Prvo, ne znam kako je Eugene dobio domaćinstvo kada u propozicijama Svjetskog atletskog saveza piče da se SP može održavati samo na stadionima koji primaju preko 35.000 gledatelja. Ovaj u Eugeneu ne prima ni približno toliko. Drugo, grad nije imao dovoljno hotelskog kapaciteta pa smo spavali u Učeničkom domu, u sobama bez klime. Naravno, reprezentacija Amerike spavala je u drugom gradu, u hotelu – zaključila je Sandra.

Prvi put će se zagrebački miting održati u tri dana. U petak, 9. rujna će se na Trgu bana Jelačića održati natjecanje u skoku s motkom i troskoku za žene te u dalju za muške. Dan poslije, u subotu, natjecanje je u bacanju kugle, a glavni miting održat će se u nedjelju, 11. rujna s početkom u 17 sati. Zanimljivo je da će Hrvatska pošta pokriti troškove tko u Zagrebu sruši svjetski rekord, ali samo u trkačkim disciplinama. Želja organizatora mitinga za svjetskim rekordom ispunila se lani u utrci na 2000 metara za atletičarke, koji je srušila Francine Niyonsaba.

