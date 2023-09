Sandra juri 11. pobjedu, želi baciti najboji hitac sezone

Nakon skoka u dalj na Trgu bana Jelačića i bacanja kugle kod zagrebačkih fontana, danas će se na stadionu Mladosti uz Savu održati glavni dio 73. Memorijala Borisa Hanžekovića. Riječ je o atletskom mitingu zlatne Kontinentalne serije. Dan uoči mitinga pred medije su izašle neke od najvećih zvijezda svjetske atletike koje su Zagreb ukalkulirale u svoj bogati program u kojem je ove sezone bilo i Svjetsko prvenstvo u Budimpešti. Došlo je 240 atletičara iz 40 zemalja, a među njima 15 osvajača medalja iz Budimpešte i 40 finalista.

Kina m je pomogla

– Deset pobjeda je iza mene, jedna od najdražih mi je ona od lani. Konkurencija je opasna, skoro sve finalistice na SP-u osim Valarie Allman. Dobro će biti vrijeme, toplo, imamo novi krug na Mladosti koji smo dobili nakon nevremena koje je pogodilo Zagreb i nadam se da ćemo to obilježiti najboljim rezultatom ove sezone. Imam još finale Dijamantne lige u Eugeneu gdje ću se za pobjedu sigurno nadmetati protiv Allman. Lani sam je na tom stadionu pobijedila, na Svjetskom prvenstvu. Nastup u Zagrebu bit će vjetar u leđa jer vodim u Dijamantnoj ligi, ali pravila su takva da tko osvoji posljednje natjecanje, osvaja i trofej. A ja vjerujem da će u Eugeneu biti rekord sezone. Kina mi je pomogla jer sam bila jako tužna nakon Budimpešte. Iako smo letjeli preko 30 sati, vratila sam se svježa u Zagreb. Moja forma je bila top u Budimpešti, ozljeda je sanirana, ali moramo biti oprezni da se ne vrati. Zato će odmor nakon Eugenea dobro doći. Sljedeće sezone na OI u Parizu treba naplatiti dugove iz Tokija. To je neki cilj koji sam si postavila – rekla je Sandra, dvostruka olimpijska pobjednica u bacanju diska i najveća domaća atletska zvijezda koja već 16. put nastupa na mitingu.

– Čula sam da je ostalo još malo ulaznica za današnji miting. Naravno da bih voljela da stadion bude pun. Ne samo zbog mene, ima tu još puno naših atletičara i atletičarki kojima treba podrška. Ponavljam, moja želja je da u Zagrebu bacim najbolji rezultat sezone. Dakle, disk mora poletjeti preko 67,33 metra. Trenutačno imam peti najduži hitac sezone, rezultat preko 67,45 gura me na četvrto mjesto – dodala je Sandra.

Marcell Jacobs, olimpijski pobjednik na 100 metara, očekuje u Zagrebu svoju najbolju utrku sezone koju je obilježio oporavak od ozljede.

– Osjećam se bolje, ali nije laka sezona jer imao sam puno problema i ozljeda. Pokušat ću ostvariti svoj najbolji rezultat sezone, a rekord mitinga koji je postavio Bolt jako je visok. Imam u glavi 10.00, to je norma za Olimpijske igre, ali pokušat ću naći najbolje od sebe, a ne samo misliti na vrijeme. Sljedeća godina je najvažnija, najvažnije mi je ostati zdrav. Ja sam olimpijski pobjednik i želim to ponovo ostvariti u Parizu. Uz to imamo sljedeće godine i Europsko prvenstvo u Rimu, a to je za mene posebno, jer je tamo gdje živim – istaknuo je Jacobs.

Osvrnuo se i na velikog suparnika Ferdinanda Omanyalu.

– Jako cijenim njegov pristup, došao mi je u bolnicu i podržao me je kada je bilo teško. Mi smo rivali, ali smo i ljudi prije svega.

Cilj – ispod 10 sekundi

Ferdinand Omanyala, afrički rekorder na 100 metara, finalist sa SP-a u Budimpešti, potvrdio je isto i dodao:

– Drugi put sam u Zagrebu, lani sam bio treći. Želim vratiti sve za tretman koji sam dobio u Zagrebu. Trenirao sam da budem dobar cijelu sezonu, i nakon SP-a. Svaki miting ima cilj da sprinteri idu ispod 10 sekundi.