Samo dišpet koji imam u sebi nosi ovu priču, borit ću se i dalje

I u rujnu ove godine u Dvorani Krešimira Ćosića na zadarskom Višnjiku igrat će se euroligaška košarka. Na šestom izdanju tradicionalnog Zadar Basketball Tournamenta sudjelovat će domaći KK Zadar i tri euroligaša – Anadolu Efes, ruski Himki i njemački povratnik u najelitnije klupsko natjecanje Alba iz Berlina.

Za ovu prigodu turnir se smanjio sam šest na četiri kluba, a zašto je tome tako, pojasnila nam je direktorica turnira i prva dama zadarske košarke Zdenka Zrilić.

– Svjetsko prvenstvo završava 15. rujna, a mnogi nacionalni savezi pomaknuli su početak svojih prvenstava. Osim toga, s obzirom na to da ima dva kluba više ove sezone, i Euroliga je pomaknula početak sezone za dva tjedna. U tim okolnostima na turnir koji počinje 18. rujna nismo mogli dovesti neke velike klubove s kojima smo razgovarali kao što su prvak Europe CSKA, Milano, francuski prvak Asvel ili litavski prvak Žalgiris.

CSKA u tom terminu u Moskvi igra Gomeljski kup koji nikako ne može eskivirati, a kako njihov najveći rival Himki na tom turniru igra dan kasnije, on će kod nas ipak nastupiti. Milano je otkazao jer talijansko prvenstvo počinje početkom tjedna koji slijedi nakon našeg turnira. Isti je slučaj i sa Žalgirisom i Asvelom. Tony Parker, vlasnik francuskog prvaka, imao je veliku želju doći sa svojim klubom u grad u kojem je osvojio svoju prvu medalju s Francuskom i postao juniorski prvak Europe.

Ono što upada u oči jest da ove godine neće biti Fenerbahçea i Željka Obradovića, kluba i osobe koji su bili najveći promotori turnira.

Fener će se vratiti

– Fener će 2020. zasigurno biti opet ovdje. Jako mi je žao što ove godine gospodina Obradovića i njegove momčadi neće biti jer on nam je postao dijelom obitelji. No njih ove godine neće biti zbog nekih internih problema proizašlih iz turskog prvenstva.

Ako se zadarski organizator našao u takvom kalendarskom škripcu, onda je i ovaj sastav sudionika uspjeh pa Zdenki skidamo kapu što nije ove godine digla ruke.

– Posljednje tri godine imali smo najjači pripremni turnir u Europi, organiziran na razini Final Foura Eurolige, i ja neću odustati tako lako, posebice ne nakon ovoliko uloženog truda. Uostalom, imat ćemo na turniru doprvaka Europe Efes i ruski klub koji se pojačao za sljedeću euroligašku sezonu kao rijetko tko. Igrat će svatko sa svakim tako da će svi sudionici odigrati tri utakmice, a u onom jednom danu pauze bit će mogućnosti za dječji dan i za druženja sa sponzorima.

S obzirom na to da Hrvatska uopće neće imati predstavnika u Europi, što gospođu Zrilić uopće pogoni da organizira nešto što je barem dvije stube više iznad standarda hrvatske klupske košarke?

– Dišpet koji imam u sebi nosi ovu priču dalje. Ne želim pomicati termin turnira ranije, no u kontaktu sam s vodećim ljudima najjačih europskih klubova pa ćemo se prilagođavati.

Ono što je permanentna opasnost kada god klub iz grada domaćina igra ovaj turnir jest da ne bio vreća za trening. Osim toga, kako to da KK Zadar tako uspješnu organizatoricu uopće ne doživljava kao nekoga tko bi dobro došao u životu ovog kluba?

– Nikad se to pitanje nije povuklo. KK Zadar je gradska firma i čelni ljudi Grada su ti koji na vodeće pozicije postavljaju ljude za koje smatraju da će kvalitetno obavljati posao. Oni su očito zadovoljni time kako sve to funkcionira.

Zadar treba graditi budućnost

Očito je da su zadovoljni time da imaju klub koji se svake sezone u regionalnoj ligi bori za goli život.

– Proračun kluba je sasvim dovoljan da bi se neke stvari mogle raditi na drugačiji način.

Ima li to veze sa strahom lokalne politike od ulaska privatnog kapitala u klub, jer Zdenkin otac je Zdenko Zrilić, najutjecajniji zadarski poduzetnik?

– Nekada su postojale ambicije, no ne znam je li to danas realno i postoji li više zanimanje s naše strane. KK Zadar bi trebao raditi na tome da sebi izgradi novu budućnost, da se opet pozicionira kao respektabilan klub. Mislim da to nije nemoguće i da za to ne treba puno vremena.

Treba li u to ime privatizirati taj klub?

– Ja smatram da bi se klub trebao privatizirati, barem u određenom postotku, recimo 75 posto. Nitko vam danas neće ulagati u neki ozbiljan posao ako mu ne date i upravljačka prava. Isto tako, u tom slučaju bi se znalo čija je što odgovornost pa bi se na taj način nagrađivalo, ali i penaliziralo. Jer, rezultat je sve, kako u biznisu tako i u životu sportskog kluba.

Da nije imala podršku oca, uspješnog zadarskog biznismena, Zdenka zacijelo ne bi uspjela ustoličiti jedan od najuglednijih turnira u Europi.

– Kada sam, uoči prvog izdanja, rekla ocu da sutra idemo u zračnu luku po Željka Obradovića i Fenerbahçe, on me pitao dolazi li to Obradović na veteranski turnir. Nije vjerovao da smo uspjeli. Inače, moj otac je bio prisutan u zadarskoj košarci od 80-ih pa nadalje i jako je puno klubu pomagao financijski pa ova moja ljubav prema košarci dolazi od njega. Sjećam se da nam je kući dolazio Krešo Ćosić.

