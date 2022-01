Šačić sretan zbog srebra i skorog očinstva, veteran Lizatović i dalje sanja olimpijske snove

Na vrlo jakom i odlično organiziranom devetom izdanju Grand Prix Zagreb Opena samo su dva hrvatska hrvača završila na medaljaškom postolju. Ivan Lizatović koji je u kategoriji do 63 kilograma bio treći i Filip Šačić (26) koji je među borcima do 82 kilograma osvojio drugo mjesto izgubivši u finalu od Ukrajinca Filčakova (1:3).

Šačiću je ovo bio peti nastup i prva medalja na ovom natjecanju na kojem je priliku za odličje imao i njegov vjenčani kum, i klupski kolega iz Sesvetskog Kraljevca, Filip Smetko.

- Bio mi je kum na vjenčanju kod matičara a bit će u srpnju i na crkvenom vjenčanju. Bit će tada povika "vadi kume keš, keš" - našalio se Šačić prije no što ćemo prijeći na sportske teme.

- Bio sam peti kadet svijeta, peti junior svijeta a potom i peti mlađi senior u Europi. E stiglo je vrijeme, nadam se, i za medalje na velikim natjecnajima. Spreman sam i vjerujem da mogu već ove godine konkurirati za medalju na europskom i svjetskom prvenstvu. Skupio sam dosta iskustva, popravljao sam se iz godine u godinu. Pa imam iza sebe sigurno preko 500 mečeva.

Ima Filip i sreće da mu supruga razumije sve njegove sportske obveze.

- Ona je kineziologinja, peta je godina no morat će na neko vrijeme prekinuti studij jer čekamo sina koji bi trebao stići u ožujku. Supruga je uvijek bila podređena mojoj hrvačkoj karijeri, a inače je košarkašica. Ja sam završio tri godine za trenera a potom sam upisao dvije godine kondicijsku pripremu.

Šačića smatraju za jednog od najozbiljnijih kandidata za nasljednika Bože Starčevića.

- Tako kažu. Nisam Božu nikad pobijedio iako sam bio blizu. Jednom sam vodio 7:0 pa izgubio a drugi put izgubio 4:5. Pušem mu za vrat, no neću stati na tome. Cilj mi je nastupiti na Olimpijskim igrama u Parizu no nisam siguran u kojoj kategorji jer moja od 82 kilograma nije olimpijska. Nisam odlučio da li da idem u 87 kg gdje imamo Hukleka ili u 77 kg gdje je Starčević. Mislim da bi za mene bilo bolje da skidam kilažu.

Olimpijskom nastupu nada se i neumorni Ivan Lizatović, 33-godišnji hrvač zagrebačke Lokomotive koji za sobom ima desetak naslova prvaka države ali i jednu europsku broncu kojih je, kaže on, moglo biti i više:

- Na europskim prvenstvima imam i četiri peta mjesta što znači da sam četiri puta gubio za broncu. Premda me supruga pita zašto se i dalje bavim hrvanjem, ja neću odustati tek tako. Na posljednjem Svjetskom prvenstvu bio sam osmi pa mi je olimpijska norma izbjegla za jednom mjesto, baš kao i na olimpijskom kvalifikacijskom turniru gdje sam bio treći a u Tokio su išla prva dvojica.

Nažalost, Lizatović je rije nekoliko dana ostao bez statusa sportaša vojnika pa tako i bez onih 4000 kuna koliko pripada ugovornim pričuvnicima.

- Do toga je došlo i zbog toga što sam sve karte stavio na pokušaj da izborim Olimpijske igre u čemu nisam uspio pa je, uz ozljedu gležnja neposredno prije Svjetskog prvenstva, ispalo da me dvije godine nije bilo nigdje. To je možda prekretnica u mojoj karijeri jer imam suprugu i dijete i s tim sam pokrivao neke troškove.

Ivanovu zabrinutost posve razumijemo jer riječ je o vrlo teškom, rudarskom, sportu u kojem se novac na turnirima dijeli po sitno i to samo za one najbolje pa su tako pobjednici zagrebačkog turnira dobijali 500 eura. Inače, najuspješniji sudionici ovog turnira su Turci (180 bodova), drugi su Ukrajinci (129) a treći Norvežani (77). Sa 13 svojih hrvača, koliko ih je nastupilo, Hrvatska je sedma sa 47 bodova.