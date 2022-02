Ruskinja s hrvatskom putovnicom pomaže Ukrajincima! "Nemam veze s ovim ratom"

Jedriličarka Elena Vorobjeva rođena je u Rusiji i nastupala je za nju na Olimpijskim igrama u Londonu 2012., no u međuvremenu je uzela hrvatsko državljanstvo, nastupala je u Tokiju pod hrvatskom zastavom te trenutno živi u Splitu, gdje prikuplja pomoć za Ukrajince!

Naime, uključila se u prikupljanje pomoći žrtvama ruske invazije te na sve moguće načine pomaže ovako iz daljine.

- U proteklih nekoliko godina sam odrasla sam, stekla životno iskustvo, stekla svijest i postala sve uvjerenija da je plaćanje poreza u Rusiji zločin! Savjest mi je čista i nemam ništa s ovom invazijom. Bolje sport nego rat - objasnila je Vorobeva na društvenim mrežama pa dodala:

Sailing - Women's Laser Radial - Opening Series Tokyo 2020 Olympics - Sailing - Women's Laser Radial - Opening Series - Enoshima Yacht Harbour - Tokyo, Japan - July 26, 2021. Elena Vorobeva of Croatia, Mara Stransky of Australia and Cristina Pujol Bajo of Spain in action.

- Svi koji imaju želju i volju sudjelovati u pomoći napadnutim Ukrajincima, to mogu kroz grupu (na Facebooku, op.a.) Hrvati za Ukrajinu.

Također, u Splitu su zapeli ukrajinski jedriličari pa su se njihovi kolege iz Hrvatske uključili kako bi im osigurali smještaj sve dok se ne snađu.

Inače, Vorobeva je na Igrama u Tokiju nastupala u klasi Laser Radial te je osvojila 12. mjesto.

