Ruski borac izbo liječnika na smrt zbog svađe oko Covid cjepiva

Akmal "AK" Khozhiev (27) je u zatvoru pod jamčevinom od milijun američkih dolara jer je optužen za ubojstvo liječnika Mirana Ribatija.

Jedan od svjedoka je na sudu rekao da su liječnik i ruski MMA borac za večerom započeli raspravu o Covid cjepivima, a borac je poznati antivakser.

U jednom trenutku se toliko naljutio da je počeo gušiti liječnika, a potom je uzeo kost koja je ostala od večere te ga izbo na smrt njome i nožem.

Ribatija su našli mrtvoga na mjestu zločina.

Borac je navodno priznao ubojstvo.

