Rukometni stručnjaci o Červaru: Da je barem na vrijeme osjetio...

Hrvatska rukometna reprezentacija u jučerašnjem porazu od Brazila (29:26) primila je osam golova u praznu mrežu što je raritet. Pet takvih golova omogućilo je suparniku da vrlo rano dođe na šest razlike, ali Hrvatska je i dalje u napadu pokušavala s igračem više.

Nakon poraza mnogo se priča o tvrdoglavosti Lina Červara koji je uporno forsirao igru sedam na šest, no rukometni stručnjak Silvio Ivandija smatra da odgovornost nije samo na izborniku.

– Červar je odlično postavio momčadi protiv Španjolske, ali protiv Brazila izostala je reakcija momčadi. Smatram da igrači nisu imali pravi pristup. Vidjelo se da je nedostajalo agresivnosti, igrači su se premalo uključivali i mislili da će netko drugi povući – rekao je Ivandija i dodao:

– Vidjeli ste kakvu su utakmicu rukometaši odigrali protiv Španjolske i kako su se borili. Nažalost, u susretu s Brazilom to je izostalo.

Na kraju smo primili osam golova u praznu mrežu.

– Bilo je logike da Červar pokuša s tim, ali bi bilo bolje da je na vrijeme osjetio da ne prolazi. Radili smo pogreške, bio je to zapravo splet nesretnih događaja i na kraju smo poraženi - rekao je Ivandija pa zaključio:

– Ja sam za to da se pokuša igrati sedam na šest, ali ne dugotrajno. A ako ti je igrač isključen, smatram da je nekad bolje napadati s igračem manje, posebno ako imaš raspoloženog vratara. No, teško je generalno reći, nekad je to dobro, a nekad nije.

Slijedi nam utakmica s Njemačkom, a Ivandija je uvjeren da nije sve izgubljeno.

– Naravno da možemo svladati Nijemce, uvijek smo bili najbolji kad je najteže. No, morat ćemo smanjiti broj tehničkih pogrešaka na minimum.

A Veselin Vujović o igri sedam na šest je rekao:

– Mislim da je to dobra igra ako imaš dobre vanjske igrače koji ne mogu doći u poziciju za šut pa sedmim igračem spustiš obranu na šest da bi šutirao izvana, a ne da napraviš gustinu obrane i tražiš prolaz na šest da bi zabio gol s malim vanjskim igračima.

