Rukometaši se okupili uoči Svjetskog prvenstva, evo kakva je situacija s Mandićem

Nepuna tri dana predaha nakon prve faze priprema u Poreču brzo su prošla. Hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija od danas je ponovno na okupu i započela je završnu fazu priprema za Svjetsko prvenstvo. A do njega je ostalo još samo 12 dana.

Nakon okupljanja u Westin Hotelu u Zagrebu, kraćeg druženja s medijima i ručka, reprezentacija je otputovala u Prelog gdje će odraditi završne pripreme. Kao što je poznato, izbornik je nakon Poreča skratio popis za tri imena: Filipa Vistoropa, Luku Moslavca i Davora Gavrića, a Mateja Mandića stavio je na svojevrsnu listu čekanja jer zadnju riječ o njemu imat će liječnici koji moraju odgovoriti može li on nastaviti s treninzima ili će morati propustiti Svjetsko prvenstvo.

U Prelog su tako krenula 22 igrača. Reprezentacija je napokon kompletna i svi su zdravi. A to je upravo ono što je izbornik želio. Na nekim pozicijama konkurencija je iznimno jaka i brojna pa će Dagur Sigurdsson imati „slatke“ brige da odabere najbolje. Naime, trenutačno su mu na raspolaganju tri vratara, četiri krila, po dva na svakoj strani. Tu je čak pet kružnih napadača, četiri lijeva vanjska, tri srednja i tri desna vanjska igrača. Tko će naći svoje mjesto na završnom popisu za SP 2025. godine, saznat ćemo na kraju priprema.

Inače, reprezentacija će u Prelogu trenirati dvaput dnevno po dva sata, ali i analizirati suparnike koji je čekaju u dva preostala prijateljska susreta te one na svjetskom prvenstvu. Već je od ranije poznato da će reprezentacija 8. siječnja u 20.15 sati odigrati prijateljski susret protiv Sj. Makedonije u Varaždinu (RTL 2), a dva dana poslije u zagrebačkoj Areni čeka je susret sa Slovenijom (20.15 sati, RTL 2). Bit će to sjajna prilika da izbornik provjeri spremnost igrača i na čemu će trebati raditi preostalih pet dana do početka prvenstva.

Hrvatska Svjetsko prvenstvo otvara susretom protiv Bahreina 15. siječnja u 20.30 sati. Dva dana poslije igra protiv Argentine u istom terminu, a zatim je 19. siječnja, također u 20.30 sati, čeka susret s Egiptom. Tri najbolje ekipe iz svake skupine prolaze dalje. Osim što je važno proći dalje, iznimno je bitno prenijeti maksimalan broj bodova.

Inače, na ispraćaju reprezentacije na završne pripreme prisustvovalo je i čelništvo Hrvatskog rukometnog saveza na čelu s predsjednikom Tomislavom Grahovcem, dopredsjednikom HRS-a Zoranom Gopcem i Glavnim tajnikom Damirom Poljakom.

Uz dobre želje prisutnima, a posebno reprezentaciji i Stručnom stožeru, predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac još jednom je podsjetio da „29. Svjetsko prvenstvo prvi put u povijesti organiziraju tri zemlje koje nisu granicama povezane, već su dapače dosta udaljene. To sve nas stavlja pred velike izazove. Ali, uvjeren sam da ćemo znati na sve njih odgovoriti na pravi način jer sve ono što je HRS do sada napravio u pripremi ispunjava nas zadovoljstvom. Posebno nas veseli činjenica da će dvorane u sva tri grada biti pune. Svi se nadamo da će naša reprezentacija ostati zdrava i onda uz podršku pune Arene ostvariti pravi rezultat.”

Dopredsjednik HRS-a Zoran Gobac poželio je svima sretnu novu godinu i puno zdravlja. Pozvao medije i sve oko reprezentacije, posebno navijače, „da stvore pozitivno ozračje. Ono je to koje može reprezentaciju jako pomoći. Mi smo sa svoje strane učinili sve što smo mogli da ekipi osiguramo optimalne uvjete. Imamo dobru reprezentaciju i nadamo se na pravi način iskoristi ovih desetak dana priprema i dvije prijateljske utakmice te spremni dočekati to veliko natjecanje.“

Evo popisa igrača hrvatske reprezentacija za završne pripreme za SP 2025: