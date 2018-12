Ronaldo tašt? Bivši suigrač otkrio nepoznat detalj o Portugalcu

Posljednji nogometaš koji je prije Lionela Messija i Cristina Ronalda osvojio Zlatnu loptu bio je Brazilac Kaka i to 2007.

Tada je bio igrač Milana, a 2009. otišao je u redove Real Madrida, gdje je četiri godine bio suigrač s Cristianom Ronaldom.

Brazilac je za SporTV Brazil otkrio jednu anegdotu o Cristianu Ronaldu.

- Cristiano je nevjerojatan momak, uistinu, u svakodnevnom smislu on je čista desetka, pažljiv je prema svima. On ima svoj stil na terenu, svi znamo kakav je, mnogi misle da je tašt, ali on je stvarno odličan tip - rekao je Kaka pa nastavio:

- Kada smo išli u Los Angeles u sklopu predsezonskih priprema, zatražio je da se na njegov račun kupi 15 mobitela, koji su išli zaposlenicima kluba koji su putovali s nama. U veoma jednostavnim, svakodnevnim stvarima, on je pokazao kako je zapravo dobar čovjek.

