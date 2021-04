Superliga se počela raspadati: Jedna od glavnih osoba predala ostavku!

Navijači Chelseaja "okupirali" su Stamford Bridge i prosvjedovali protiv ulaska voljenog im kluba u Superligu, što je očito stiglo do ušiju Romana Abramoviča, koji je odlučio odbiti Florentina Pereza te se povući iz te "lige bogataša". Identičnu odluku donijelo je i vodstvo Manchester Cityja! Ali to je tek početak lavine...

Trenutno se priprema dokumentacija kojom će i službeno biti obznanjeno povlačenje iz natjecanja, doznaje BBC, koje je najavljeno prije manje od 48 sati, ali izazvalo je cijeli niz negativnih reakcija. Ne samo navijača već i nogometnih djelatnika, trenera, bivših i sadašnjih igrača...

Od kritika se nisu suzdržavali ni oni koji bi trebali nastupati u Superligi. No vjerojatno je presudno bilo to što su iz Uefe i Fife najavili rigorozne sankcije onima koji bi trebali sudjelovati u Superligi.

Tako nešto podržali su svi europski nogometni savezi i jednostavno se u startu moglo naslutiti da liga nema budućnost. Bar ne ako se izvede ovako kao svojevrsni puč.

