Rođen je u Splitu, za Srbiju nastupao na OI: Navijao sam za Zvezdu, a govorio da sam hajdukovac

Osvajač prve medalje za Srbiju na Olimpijskim igrama u Tokiju, Damir Mikec, rodio se u Splitu. U streljaštvu se u Japanu okitio srebrom, a kao dječak bavio se karateom, plivanjem i veslanjem. Sada je progovorio o svojem djetinjstvu i odlasku iz Dalmacije 1991. Dao je intervju za YouTube kanal Crvene zvezde u kojem je otkrio kako je za srpski klub počeo navijati od malih nogu.

- Jednostavno se dogodilo, tada je Zvezda osvojila sve što se može osvojiti. Odmah sam osjećao ljubav prema Zvezdi. Rođen sam 1984. godine u Splitu i, naravno, tamo je Hajduk glavni, svi za njega navijaju, osim mene. Kod kuće sam navijao za Zvezdu, a na ulici sam morao govoriti da navijam za Hajduk - ispričao je Mikec.

Mikecov otac bio je vojno lice u JNA. Nakon početka rata, obitelj se preselila u Herceg Novi, da bi se kasnije skrasili u Beogradu. U Split se vratio 2003. godine.

- I svega sam se sjećao iako sam otišao kad sam završio prvi razred i krenuo u drugi. Bio sam kod jednog prijatelja i iz centra grada sam došao do tog mog kraja Mertojaka, sjetio sam se i školskih dana, pa čak i nekih scena iz vrtića, recimo slikanje sa Djeda Mrazom... Imao sam uvijek veliku želju vratiti se, jake su bile uspomene i emocije - rekao je pa nastavio:

- Otišao sam do osnovne škole, bilo je ljeto, praznici, a na ulaznim vratima spisak prvašića i sjetim se svojih prvih koraka, kako nas raspoređuju u vrstu kad smo ulazili u školu razred po razred i pogledam nazad u moju zgradu i tada kreću suze... Sjeo sam na klupu i plakao kao kiša. Tu sam se ispraznio i to je bilo baš jako emotivno, pogotovo zato što je tada i moja majka preminula. Sve se bilo skupilo. Ipak je to bio dio našeg života, a tamo više nemamo nikoga.

Mikec je Srbiju predstavljao i na Olimpijskim igrama 2008. te 2012. godine.