Robijao je 12 godina, čak 13 rivala je 'uspavao', a sada smjera Hrgoviću zagorčati život

U noći sa subote na nedjelju (ne prije 4 sata ujutro uz prijenos na RTL-u), pred Filipom Hrgovićem je još jedna borba koju mora dobiti pod svaku cijenu, a u kojoj njegov protivnik nema što izgubiti.

U ovoj fazi profesionalne karijere (11-0), Hrgović naprosto ne smije gubiti jer to bi značilo nekoliko koraka unazad, a sučeljava se sa suparnicima kojima bi pobjeda nad borcem kao što je on predstavljala veliki “skalp”. A upravo takav “desperados” je i 39-godišnji Rydell Booker.

Ovaj je put nasuprot Hrgoviću borac o kojem se više priča kao bivšem zatvoreniku – s 12-godišnjim stažem iza rešetaka – a manje kao borcu koji iza sebe ima 29 borbi, od čega 26 pobjeda, i to 13 nokautom. I ne samo to, nikada nije nokautiran, a to je nešto na čemu će Filip inzistirati.

Spretan je u defenzivi

Budući da samo dvije svoje borbe nije završio prekidom (dvaput je boksao po osam rundi) moglo bi se reći da bi Hrgoviću dobro došla jedna borba od 10 rundi da se i tako sprema za ono čemu teži, a to su borbe za sami svjetski vrh.

No boks je preopasan sport da biste se s nekim poigravali i odgađali njegov kraj ako za to imate priliku. I zato Hrga obično i ide na nokaut, no ovaj put, u Hollywoodu na Floridi, planira biti vrlo oprezan u svojim naletima:

– Bilo bi preopasno zalijetati se u Bookera od samog početka jer je tehnički potkovan borac, spretan u defenzivi. I zato moram biti strpljiv, a to mi ne bi smio biti problem jer ja sam spreman boksati i 16 rundi ako treba – naglašava Hrgović i dodaje:

– Ne mogu predvidjeti što će se u borbi dogoditi, u kojoj rundi će Booker ići dolje, no u jedno sam siguran, a to je da ću ja pobijediti.

Poznat kao dobar defenzivac, Booker je upitan hoće li mu to biti glavni taktički pristup.

– Ne, promijenio sam cijeli tim pa tako i način priprema. Moj posljednji trener bio je defenzivno orijentiran pa sam se tako i ja borio, no pronašao sam nekoga tko više odgovara mojem stilu.

Na pitanje kako se misli suprotstaviti borcu koji ga ima namjeru nokautirati, Booker veli:

– Ja sam boksač svjetske klase i koristim se svojom vještinom. Osim toga, imam vrlo visoku boksačku inteligenciju i nakon 32 godine u boksu znam kako se prilagoditi.

Otkako je izašao na slobodu – a čamio je u zatvoru zbog posjedovanja 1000 grama kokaina – Booker je imao šest borbi od kojih je dvije izgubio. Od Jermainea Franklina u travnju prošle godine te od Kubrata Puleva prije godinu dana.

A posljednju borbu prije odlaska u zatvor imao je u rujnu 2004. godine kada je izgubio od Jamesa Toneya u borbi za naslov teškaškog prvaka IBA organizacije. Budući da je tada već znao presudu – a ona je iznosila od 12 do 30 godina zatvora, ovisno o ponašanju – upitan je zašto se uopće upustio u tu borbu?

– Morao sam se boriti da bih mogao poplaćati račune pa tako i odvjetnika. Za tu borbu predviđali su brzi nokaut Toneya jer on je u prethodnoj borbi tehničkim nokautom pobijedio Holyfielda, no ja sam pokazao da sam vrlo izdržljiv borac.

Sparirao i s Joshuom

Booker je izdržljivost demonstrirao i u izdržavanju kazne, što je započelo u rujnu 2005., a završilo u kolovozu 2017. Drugim riječima, imao je prilično vremena da razmisli što će i kako činiti sa svojim životom kada izađe na slobodu.

Uspješno se klonio zatvorskih okršaja i klanova nastojeći trenirati – udarati po vreći i krušci – kada god mu je to bilo dopušteno pa je izašao nakon minimalne predviđene kazne od 12 godina. Jest da za to vrijeme nije imao ni trenera ni savjetnika, ali je zato imao jaku volju da jednog dana nastavi boksati.

A Hrgovićev protivnik boks trenira od sedme godine te često ističe da je u Detroitu i tom dijelu SAD-a sparirao s profesionalcima već kao klinac od 15 godina.

– Sparirao sam s Tommyjem Hearnsom, Michaelom Moorerom, Henryjem Akinwandeom...

U svom novom životu sparirao je i s Anthonyjem Joshuom kada se ovaj spremao za obranu naslova protiv Povjetkina. A Joshua na svoje pripreme ne dovodi “vreće” za udaranje nego borce koji će mu pružiti ozbiljan otpor. Činio je to Booker tada, baš kao i kada je sparirao s Hrgovićem. Doduše, ipak u nešto ležernijem raspoloženju.

– Priznajem, tada sam išao u Miami više da bih tulumario nego boksao, no ovo je sada posao i ja sam u dobroj formi – kazao je američki teškaš.