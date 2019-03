Rimac protiv mentora, Cedevita protiv prvaka

Polufinalna serija doigravanja za prvaka ABA lige između Cedevite i branitelja naslova Budućnosti, koja započinje večeras u Zagrebu (19 sati, Draženov dom), proteći će u nadmudrivanju učenika i učitelja. Cedevitina trenera Slavena Rimca i stratega Budućnosti Jasmina Repešu vežu slike iz prošlosti.

– Repešu znam još iz 1989. kada je bio pomoćnik Srećku Medvedecu u nekoj hrvatskoj selekciji. Poslije mi je Jasko bio pomoćni, a potom i glavni trener u Ciboni.

Jako uspješnu zajedničku epizodu ovaj dvojac, prisjeća se Riki, imao je krajem 90-ih godina u turskom Tofaşu.

– Te 1998. trebao sam ići u NBA jer sam imao neki načelni dogovor s ljudima iz Seattlea, no kako se ondje dogodio “lockout”, sve je to postalo neizvjesno. Baš tada je došla jako dobra financijska ponuda od Tofaşa koja mi je bila tim privlačnija jer je Jasko bio trener tog sastava.

Svi se sjećaju Beograda 2014.

Zajedničkim snagama, uz neke moćne individualce kao što su Rivers i Griffith, Riki i Jasko postigli su nešto što se do tada, za taj klub, činilo nemogućim.

– Osim istanbulskih, tada su jaki bili i klubovi iz Ankare i Izmira, a kako je Tofaş iz Burse, nas se smatralo provincijom pa se s podsmijehom gledalo na naše ambicije. No, mi smo osvojili dva naslova prvaka države i izborili dvije pobjede u kupu, za što se Jasku mora odati trenersko priznanje.

Nakon te epizode u Tofaşu, karijere im se više nisu spajale u istoj točki, ali ih je sudbina namjerila sučelice. I to one godine kada je Rimac odveo Cibonu do naslova prvaka ABA lige pobijedivši u finalu baš Repešu i, tada, njegovu Cedevitu.

– Pobjeda za trofej jest jako važna, no isto tako je tada važna bila i naša pobjeda nad Cedevitom u ligaškom dijelu sezone. U trenutku kada je još uvijek više izgledalo da ćemo se boriti za ostanak, a ne za Final Four. No, ta pobjeda kao da nam je dala krila pa smo na koncu i dospjeli među četiri najbolja. Iako smo mi na papiru bili najslabiji, ipak smo imali neku prepoznatljivu snagu u Dariju Šariću i Jerelu Blassingameu, ali i niz igrača koji su radili za momčad i koristili ono što su im ova dvojica otvarali.

U Cedeviti i danas taj izgubljeni finale smatraju najvećom (neiskorištenom) prilikom za osvajanje regionalne lige, a koliko vjeruju da to mogu s čovjekom koji im je to tada onemogućio, iščitava se iz sljedećih Rimčevih riječi:

– Imamo momčad koja je u sezoni pokazala da se može nositi sa svima u ovoj ligi.

A hoće li im od koristi biti to što su imali desetak dana za pripremu, za razliku od Budućnosti koja je u pet dana odigrala tri utakmice? Na to nema jednoznačnog odgovora, ističe Repeša:

– S obzirom na to da domaće prvenstvo igraju s drugom momčadi, oni su imali puno vremena da se odmore i pripreme i to Cedeviti daje energetsku prednost, no mi smo u ritmu jakih utakmica, što također može biti prednost.

Hoće li ikakvu prednost Zagrepčanima donijeti činjenica da prvu, i eventualnu treću, igraju na domaćem terenu? Evo kako Repeša na to gleda:

Teško je proći bez “breaka”

– I slučajevi iz NBA lige i Eurolige pokazuju da je danas teško proći neku rundu doigravanja bez pobjede u gostima. No, ono što jest besmisleno je to da se doigravanje jednog natjecanja igra dok traje drugo natjecanje. Mi smo ovaj tjedan igrali protiv dva od četiri najjača euroligaša, protiv Fenera i Efesa, i borili smo se maksimalno pa su se neki pitali zašto se ne štedimo za ono što nam je važnije, a to je Cedevita. Zar da dozvolimo poraze od 30 razlike pa da nam to psihološki djeluje loše!?

Cedevitin kapetan Andrija Stipanović ovako sagledava prednost domaćeg terena koji Cedevita nema zbog vruće publike...

– Protiv momčadi poput Zvezde, Partizana i Budućnosti važno je imati prednost domaćeg terena ponajprije zbog toga što njihovi navijači znaju napraviti nevjerojatan pritisak.

I Stipanović i Rimac (tada kao pomoćnik Zdovcu) bili su sudionici prošlogodišnjeg polufinala protiv Budućnosti, a tada su se dvije utakmice igrale u Podgorici.

– Prvu lanjsku utakmicu mi smo više izgubili no što su oni dobili, no igrali smo mi dobro i treću, ali samo tri četvrtine, a onda kao da smo ostali bez zraka – ustvrdio je Rimac.

