Rijetko sam u Splitu jer su mi tamo uvjeti za trening loši

U sezonu je ušla silovito, dogurala do osmine finala Australian Opena i četvrtfinala Indian Wellsa, pobijedila tri tenisačice iz Top 25, stigla do 35. mjesta na WTA listi i postala najbolja hrvatska tenisačica. No nakon Miamija Petra Martić (27) kao da je nestala iako je s njezinim leđima bilo sve u redu...

– Uzela sam četiri tjedna stanke iz opreza. Dovoljno sam iskusna da mislim da se znam nositi s tom svojom problematičnom kralježnicom (Petri je 2016. dijagnosticirana ekstruzija diska, op. a.). Ove godine pažljivije biram turnire i odigrat ću ih znatno manje nego druge igračice. Moram tako jer zbog tih problema s leđima moja tjelesna sprema nije na razini na kojoj bih ja voljela da bude. Stoga sam odlučila uzeti malo više vremena za pripreme. Znači, treba znati i stati, ne raubati se previše, ne juriti za rezultatima i turnirima – objašnjava Petra koja je i dalje prvi hrvatski reket, doduše sada na 36. mjestu.

I kako ste proveli ta četiri tjedna?

– Pa, nisam bila puno u Hrvatskoj. Dođem povremeno u Zagreb zbog toga što je tu fizioterapeut Goran Marković koji se brine o mojim leđima. Da, pomagao je i Blanki Vlašić.

Problemi s leđima

Vjerojatno ste onda uglavnom u Poljskoj odakle je vaša nova trenerica Sandra Zaniewska, i sama bivša igračica, s kojom odnedavno surađujete?

– Da, radimo zajedno u Krakovu. Lijep stari grad. Zasad sam zadovoljna suradnjom i rezultati su dobri.

Počeli ste često mijenjati trenere. Zbog čega je puklo s Biljanom Veselinović?

– Ona je dobra trenerica, ali nismo imale najbolju komunikaciju. Dok sam bila mlađa, nekako sam se skanjivala prekidati s trenerom i previše sam odugovlačila s tim, no što sam starija, to imam manje strpljenja za neke stvari. A vidjela sam da i rezultati ne moraju patiti zbog promjene trenera.

Sljedeći tjedan vraćate se turnirima, što očekujete od zemljane sezone?

– Da, u petak idem u Rabat gdje ću početi s nastupima. Iskreno govoreći, ne znam što mogu očekivati. Ne valja se opterećivati nekim velikim očekivanjima jer onda ne uživam na terenu, a to mi je najbitnije. Tako da ću pustiti sebe da izađem na teren i da uživam najviše što mogu. Tako će stvari nastaviti ići dobrim putem. Bez pritiska i imperativa postizat ću još bolje rezultate. Jedini mi je cilj da ostanem zdrava i da mogu ostati što dulje u natjecateljskom tenisu.

Jeste li stigli u ovoj pauzi otići majci u Split?

– Otišla sam na nekoliko dana odmora odmah nakon Miamija, ali to su rijetki trenuci. U Splitu nemam baš najbolje uvjete za trening, tako da uvijek odem samo nakratko.

Imate tri pobjede nad igračicama iz Top 25, među ostalima pobijedili ste i šestu igračicu svijeta Jelenu Ostapenko. Kao da se lakše nosite s favoritkinjama nego prije?

– Mislim da je to jedna od većih razlika između mene kakva sam danas i one Petre od, recimo, prije pet godina. Ne razmišljam o renkinzima drugih igračica, jednostavno uđem u teren s vjerom da svaki meč mogu dobiti. I zato češće pobjeđujem najbolje igračice, one su favoritkinje, neka opterećenje bude na njima, neka one igraju pod pritiskom.

Imate li na Touru neku tenisačicu ili tenisača s kojim se više družite?

– Dobra je stvar što se sve više hrvatskih tenisačica probija u vrh. Lipo je ući u svlačionicu i čuti hrvatski jezik i biti s tim curama, popiti piće... S druge strane jako sam bliska sa slovenskom tenisačicom Polonom Hercog. S njom se puno družim...

Druži se s Hercog i Krajanom

Onda se srećete i s njezinim dečkom Željkom Krajanom?

– Jako često. To su ti neki ljudi s kojima volim provesti svoje slobodno vrijeme, naravno ako se ima vremena i ako nam se poklopi raspored, što nije uvijek jednostavno. Zapravo ja sam sa svima dobra, ali ne mogu reći da se baš nešto družimo.

A ponekad zaigrate i stolni tenis?

– O, da, to jako volim. Na turnirima često imaju stolove, pa zaigram s nekom od kolegica. To me relaksira i opušta, a i slični su pokreti kao i u velikom tenisu.

U posljednje vrijeme ne igrate parove, hoćete li ih u budućnosti češće upražnjavati?

– Volim parove, ali odlučila sam izbjegavati ih jer bi to bio preveliki pritisak za moja leđa. Jednostavno, strah me eksperimentirati. No igrat ću parove na Grand Slam turnirima i na nekim jačim turnirima, ako mi to plasman dopusti.