U Bol dolazi polufinalistica Miamija Danielle Collins

Croatia Bol Open, teniski turnir tenisačica u Bolu na Braču, polako pušta korijenje. Od 5. do 10. lipnja održat će se treći put. Opet u terminu drugog tjedna Roland Garrosa, ali kako je kazao direktor Feliks Lukas, “radi se na tome da Bol izađe iz sjene Pariza”. No i ovako organizatori za bolski turnir s pravom mogu reći da je to “najrelevantniji sportski događaj u regiji za žene”.

– Naše su nam tenisačice od početka dale 100-postotnu podršku, ali nećemo biti sebični, želimo im da odu što dalje u Parizu. Mogu doći k nama i samo proslaviti svoje uspjehe. A ako ih u Parizu ne krene, naša su im vrata otvorena – rekao je Lukas podsjetivši da je Petra Martić osvojila Bol u paru, a da je Ana Konjuh bila u polufinalu nakon čega je morala predati zbog ozljede.

Ove su godine nastup prijavile Ruskinja Vjera Zvonarjova i talentirana Amerikanka Danielle Collins, koja je nedavno odigrala polufinale Miamija. Sve tri naše igračice koje su bile na predstavljanju, uz Konjuh i Martić i Jana Fett, jedva čekaju povratak na teren. Jana i Petra će sljedeći tjedan, a Ana će još pričekati.