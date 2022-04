Lokomotiva nadigrala Rijeku i slavila: Tomić izgubio sve konce, Drmić zabio utješni gol

Rijeka se potpuno raspala pred Lokomotivom, ispit koji nije trebao biti prejednostavan, ali nije trebao biti niti nesavladiv za nekoga tko slovi kao konkurent za naslov prvaka države. Golove za Lokomotivu postigli su Luka Stojković (38) i Lukas Kačavenda (46), da bi poraz Rijeke ublažio Josip Drmić (90+2).

Odmah su jako krenuli Zagrepčani. Miličević je u 11. minuti zaradio žuti karton zbog faula, a u 19. minuti je VAR poništio gol Aliyu.

Ipak, 20 minuta kasnije, u 38. mrežu na asistenciju Marića trese Luka Stojković za vodstvo domaćina. On je odmah po primitku lopte pucao sa 22-23 metra udaljenosti i pogodio sam donji lijevi kut gostujućeg gola. S tim se rezultatom otišlo i na pauzu, očekivali su gledatelji neku novu Rijeku u nastavku, no to se nije dogodilo.

Tomić, koji inače barem u početnom dijelu susreta ima sve konce u svojim rukama, ovoga puta to nije imao niti u jednom dijelu utakmice. Rijeka, jednostavno, kao da nije stigla na utakmicu.

U drugom dijelu je Salihu ušao umjesto Mersinaja u domaćem sastavu, a samo je nekoliko trenutaka trebalo dok se ne poveća prednost domaćih. Zabio je Lukas Kačavenda, a asistirao je najbolji igrač lokosa danas i strijelac prvog gola, Stojković.

Pokušao je Tomić sa zamjenama pomoći svome sastavu. Umjesto Lepinjice, Abassa i Selahija ušli su Vučkić, Ampem i Pavičić. No, to nije bilo dovoljno. Drmić je posljednji puta protiv Slaven Belupa 5. ožujka zabio gol, a njegov post nije prekinut ni danas. Doduše, suigrači ga baš i nisu 'hranili' loptama.

No, u sudačkoj nadoknadi Drmić je odlično reagirao u kaznenom prostoru domaćih, prihvatio "svijeću" koju je ubacio Smolčić, okrenuo se i svladao Nevistića za konačnih 2-1.

Peta Lokomotiva sada ima 43 boda, tri više od šeste Gorice, ali i 12 manje od četvrte Rijeke.

Na vrhu je Dinamo sa 66 bodova, dva manje uz utakmicu više ima drugi Osijek, dok je treći Hajduk sa 59 bodova.

