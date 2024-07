Rijeka svladala novog mađarskog prvoligaša, Ivanović zabio dva gola

Nogometaši Rijeke pobijedili su mađarskog prvoligaša Nyiregyhaza Spartacus rezultatom 3:1 u prvoj pripremnoj utakmici tijekom austrijskog dijela predsezone. Ponovo se igralo 2×60 minuta kako bi dvije momčadi dobile osjetniju minutažu, a osim fizičkog podražaja trener Željko Sopić sigurno je dobio i neke nove opcije kada je riječ o početnoj postavi.

U 3. minuti Janković je pucao prizemno u golmana, u 6. je Bogojević s 25 metara tukao visoko preko gola, pa su onda u 15. minuti Bijeli dva puta pogodili vratnicu u istoj akciji. Sve je pokrenuo Djouahra lijepom dubinskom loptom prema Hodži koji je došao praktički paralelo s gol linijom i gađao bliži kut no njegov je udarac “liznuo“ vratnicu i nastavio prema Fruku. Uslijedila je povratna lopta Petroviču koji je precizno gađao sa 16 metara, ali vratar Nyiregyhaze skrenuo je njegov pokušaj u vratnicu. Odbijena lopta došla je do Jankovića, ali njegov je udarac završio preko gola. Do poluvremena Rijeka je tek još jednom organizirano došla pred gol mađarskog prvoligaša, u 28. minuti Fruk je ubacio, Obregon lijepo glavom spustio Petroviču koji je lako poentirao, no pogodak je poništen zbog zaleđa kolumbijskog napadača.

Bilo je još obećavajućih situacija, ubačaja iz prekida i kvalitetnih otvaranja, ali nedostajao je bolji završni pas za opasniju prijetnju.

S druge strane novi mađarski prvoligaš pokazao se također u dobrom izdanju što mora biti upozorenje uoči mogućeg sraza s prošlosezonskim viceprvakom te države u drugom pretkolu UEFA Europske lige. Da bi riječka mreža ostala čista nakon 60 minuta morao je u dvije situacije intervenirati Zlomislić koji je u 8. i 14. minuti zaustavio dvije kvalitetne prilike Gresa, dok je u 59. minuti Bogojević blokirao pokušaj B. Nagyja i vjerojatno spriječio pogodak.

U drugih 60 minuta trener Sopić na travnjak je poslao novu momčad, ali koja mu je zasigurno dala za razmišljati kada je riječ o dresovima prvotimaca. Posebno se to odnosi na Ivanovića koji je bio razigran, rastrčan, na kraju i efikasan. Ivanović je najprije u 67. minuti pripremio šansu Butiću koji je dva puta tukao u blok, a onda tri minute kasnije doveo Rijeku u vodstvo.

U 70. minuti Banda ga je proigrao na 25 metara, pa nakon okreta ušao u kazneni prostor, izbjegao blok čak četiri suparnička igrača pa sigurno poentirao – 1:0.

U 75. minuti Jakac je imao na glavi lijepu priliku, ali pucao je preko gola, da bi u 80. Bijeli prodali Mađarima školsko otvaranje. Lopta je iz obrane došla za Ivanovića na centru, ovaj se zagradio i sjajno u prostor gurnuo Butića koji je izašao jedan na jedan s vratarem i sigurno poentirao – 2:0.

U 85. minuti Babić je osvojio loptu na centru i gurnuo je prema Jakcu, ovaj tražio u prostoru Ivanovića koji je izdržao prekršaj pa sigurno pogodio za 3:0.

U 88. minuti Posavec je lijepom reakcijom zaustavio pokušaj S. Babića i izvukao njegov udarac ispod grede. Ipak, u 120. minuti Olah je precizno pogodio s distance i postavio konačnih 3:1.

Iduću provjeru nogometaši Rijeke igraju u subotu 10. srpnja kada će suparnik biti njemačku drugoligaš Karlsruher, a utakmicu će biti moguće pratiti u izravnom prijenosu na MaxSportu i na klupskom YouTube kanalu.

>> Ovo su supruge i partnerice naših reprezentativaca: Predivne dame najvjernija su im podrška s tribina