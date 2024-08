Rijeka šokirana! Usprkos porazu mogu se nadati Europi. Evo koga moraju svladati

Nogometaši Rijeke poraženi su sa 2-0 (0-0) od Elfsborga na gostovanju u Borasu, čime je švedska momčad izborila doigravanje za grupnu fazu Europske lige, a Riječani će se pokušati kvalificirati za jednu od skupina Konferencijske lige. Vodeći pogodak za Elfsborg postigao je MIchael Baidoo u 68. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Ahmed Qasem u 83. minuti. Riječani će tako za tjedan dana na Rujevici ugostiti ljubljansku Olimpiju u prvoj utakmici zadnjeg pretkola Konferencijske lige.

Novi trener Rijeke Radomir Đalović nije napravio velike promjene u sastavu u odnosu na dvoboj s Elfsborgom na Rujevici. Bruno Bogojević je počeo dvoboj na desnom boku umjesto Ivana Smolčića, koji je ostao na klupi, a na lijevom boku je ozlijeđenog Marijana Čabraju zamijenio Mladen Devetak. Đalović je Dejana Petroviča vratio u ulogu korektora veznog reda i Franju Ivanovića nominalno gurnuo u ulogu jedinog napadača, u sustavu 4-1-4-1.

Rijeka je u početku bila ta koja je u Borasu držala loptu više u nogama i bila opasnija po vrata Elfsborga. Prvi je domaćeg vratara testirao Marco Pašalić u 13. minuti snažim udarcem s "njegove" pozicije, 20-ak metara iskosa s desne strane, ali je iz dva pokušaja Isak Pettersson uspio ukrotiti loptu. U 16. minuti odlično su Riječani kombinirali po desnoj strani. Niko Janković je poslao dobru loptu za Tonija Fruka, a ovaj produžio na lijevi bok prema Devetku. Nakon što je ušao prema kaznenom prostoru, srbijanski branič je povratnom loptom uposlio Fruka. Nažalost, njegov udarac sa 12-13 metara nije bio precizan pa je lopta prošla pokraj vratnice.

Prvu ozbiljniju akciju domaća je momčad izvela u 24. minuti, kad je Niklas Hult dobio previše prostora za udarac sa 17 metara iskosa s lijeve strane. Desnom nogom je gađao suprotne "rašlje", ali njegov udarac nije bio dovoljno precizan. Od tada pa do kraja poluvremena Elfsborg je bio taj koji je preuzeo kontrolu lopte i bio opasnija momčad. Zbog nekoliko prekida latvijski sudac Andris Treimanis je dodao pet minuta na kraju prvog poluvremena i u tom razdoblju smo vidjeli najbolju priliku Šveđana. U četvrtoj minuti dodatka akcija Elfsborga koja je krenula po lijevom boku završila je na desnoj strani riječkog kaznenog prostora, gdje je odličnu loptu dobio Simon Hedlund. Sa osam-devet metara je snažno pucao u gornji suprotan kut, ali je riječki kapetan Martin Zlomislić to uspio obraniti, odbiti loptu u korner i spriječiti da domaćin povede na samom kraju prvog dijela.

Poluvremena kao da nije bilo, jer je Elfsborg opasno zaprijetio već u početnim minutama drugog dijela. U 50. minuti, nakon što je Besfort Zeneli iz slobodnog udarca pogodio živi zid, do lopte je u nastavku akcije došao Sebastian Holmen i iz srca kaznenog prostora pogodio vratnicu. U 56. minuti je ponovno Zlomislić bio na mukama. Sam je pred njim ostao Michael Baidoo, ali je iz izgledne situacije pucao visoko preko gola. Ono što je upropastio u toj prilici, Baidoo je nadoknadio 12 minuta poslije.

U 68. minuti domaća momčad je došla do vodećeg pogotka isprovociravši pogrešku Riječana visokim presingom. Ahmed Qasem je na desnoj strani riječke obrane ušao u pokušaj dodavanja Veldina Hodže, a lopta se od njegove noge idealno odbila do Baidooa koji je ostao potpuno sam ispred riječkog vratara. Ovoga puta je odlučio pucati nisko i uspio je svladati Zlomislića i time donijeti Elfsborgu rezultat koji ga je vodio u doigravanje za grupnu fazu Europske lige.

No, samo dvije minute poslije Rijeka je mogla izjednačiti. Hodža se umalo iskupio za maloprijašnju pogrešku oduzevši loptu na sredini terena. Dodao je do Nike Jankovića, a ovaj sjajnom loptom uposlio Franju Ivanovića koji se sam sjurio prema vratima Elfsborga. Izašao mu je domaći vratar ususret, Ivanović ga je pokušao zaobići, ali nije to dobro učinio i dopustio je da Pettersson izbije loptu koja se potom od riječkog napadača odbila izvan granica igrališta.

Shvatio je Đalović da nema što čekati pa je vrlo brzo zamijenio Petroviča i Hodžu, ali Rijeka nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti. Umjesto toga, u 83. minuti Šveđani su došli i do drugog pogotka. Arber Zeneli je prošao po boku, ubacio pred riječka vrata, a tamo je neometan bio Ahmed Qasem i samo skrenuo loptu u mrežu za konačnih 2-0 i plasman Elfsborga u završno kolo kvalifikacija za nastup u grupnoj fazi Europske lige.

