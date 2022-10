Rijeka je teško oštećena: 'Pajač nije bio na razini, Awaziem je zaslužio isključenje'

Vuku se sudački repovi nakon Jadranskog derbija i suđenja Igora Pajača.

Mnogi smatraju da je Rijeka trebala dobiti kazneni udarac nakon igranja rukom Dine Mikanovića, dok je stoper Chidozie Awaziem trebao biti isključen, barem prema mišljenju sudačkog eksperta Marija Strahonje.

- Pajač nije bio na razini. Imao je dosta neujednačen kriterij što se tiče disciplinskih mjera. Dobro je ušao u utakmicu, ali je kasnije napravio nekoliko grešaka - rekao je Strahonja pa je prokomentirao situaciju u 21. minuti u kojoj je Awaziem držao Obregona, ali za to nije dobio žuti karton. Trebao je to biti drugi žuti karton nigerijskom stoperu, ali Pajač se nije odlučio za isključenje.

- Ovo je jasno da je prekršaj za žuti karton, da je sudac pogriješio. Ima tu više elemenata za kaznu: Čvrsto držanje, namjerno držanje, kontinuitet od tri sekunde i izgledna prilika u kojoj se mogao naći igrač Rijeke - kazao je Strahonja.

- To nije bio jedanaesterac jer je jasno da je igrač igrao prvo glavom te mu je lopta pala na ruku, a ona je bila u prirodnom položaju. Da je ruka bila podignuta, bio bi to jedanaesterac. No, tu je bilo vidljivo da je Pajač nesiguran u komunikaciji s VAR sobom - poručilo je 'oko sokolovo'.

Je li sudac Pajač trebao suditi penal za Rijeku? Da, to je bila ruka za najstrožu kaznu 63,85% +

Ne, suci su dobro procijenili 36,15% +

