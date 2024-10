Rekao je da ne želi igrati za Hrvatsku, odabrao je Srbiju, a sad ga dočekalo bolno prizemljenje

Za koju će nogometnu reprezentaciju nastupati Petar Ratkov? To je pitanje mučilo čak tri nacije sve dok protekle jeseni nije odvagnuo. Mladi, 20-godišnji napadač odabrao je da će igrati za - Srbiju. Mogao je uzeti i hrvatsko sportsko državljanstvo, s obzirom na to da mu je majka Hrvatica. Mogao je nastupati i za Bugarsku, zemlju rođenja njegova oca. No, izabrao je Srbiju, u čijem se glavnom gradu i sam rodio. Najprije je lanjskog rujna iz TSC-a, kluba iz Bačke Topole prešao u austrijski RB Salzburg. A onda je stigao i poziv Dragana Stojkovića za srpsku reprezentaciju kojeg je odlučio prihvatiti. Nešto ranije, zahvalio se bugarskom izborniku na pozivu.

Srpski izbornik Dragan Stojković pozvao ga je na nekoliko okupljanja, a našao se i na njegovom popisu za ljetošnji Euro na kojem nije nastupio. Ratkov je dobio Piksijev poziv i za rujansku akciju, za dvoboje protiv Španjolske i Danske, ali sada za listopadsko okupljanje nije pozvan. Ostao je na pretpozivu. Ove sezone za njegov Red Bull Salzburg ima 12 nastupa i dva pogotka, ali iz stožera srpske reprezentacije procjena je bila da njegova forma trenutno ne zadovoljava reprezentativne kriterije.

Piksi je odlučio umjesto Ratkova pozvati Dejana Joveljića. On ove sezone briljira u američkom MLS-u u kojem je već zabio 14 pogodaka. Joveljića u reprezentaciji nije bilo godinu i pol dana, no Stojković ga se sjetio i ponovno priključio u potrazi za bodovima protiv Švicarske u Leskovcu i Španjolske u Cordobi.

Podsjetimo, Ratkov se nije dvoumio kada je bilo riječi o reprezentaciji za koju će igrati. "Kod mene stvarno nikada nije bilo nikakve dileme. Srbija ili Hrvatska? Ja sam Srbin i svi težimo tome da zaigramo za Srbiju. Ostvario mi se san, za Srbiju želim igrati što više. To je za jednog 20-godišnjaka velika stvar, igrati pored takvih igrača kao što su Mitrović, Tadić... Kad obučeš taj dres Srbije, stvarno se osjećaš najljepše", kazao je Ratkov.