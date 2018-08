Real ipak popušta!? Poznata cijena za koju će pustiti Modrića

Eventualni transfer Luke Modrića iz Reala u Inter lagano se pretvara u trakavicu.

Nakon što se pojavio interes talijanskog kluba, predsjednik kraljeva Florentino Perez je odgovorio da hrvatski veznjak može otići za 750 milijuna eura.

Inter je navodno spremio 15 milijuna eura za jednogodišnju posudbu, pa bi sljedeće ljeto otkupili Modrića za 25 milijuna eura.

No, to je ponuda koju u Madridu sigurno neće prihvatiti. Ipak, posljednje informacije govore da su u Realu smekšali i da su spremni pustiti Luku, ukoliko on to uistinu želi.

Poznata je i cijena za koju bi kraljevi pristali prodati Modrića, a ona je 60 milijuna eura...