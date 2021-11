Ranjena Mladost dolazi u Šibenik: 'Još se nije navikla da je u 'drugom ešalonu'

Većina utakmica šestog kola Hrvatskog vaterpolskog prvenstva odigrat će se u subotu, a najneizvjesnija bit će utakmica u Šibeniku gdje će od 18 sati domaći Solaris i zagrebačka Mladost povesti ljuti boj za treće mjesto. Računa se, naime, da su prvo i drugo već rezervirani za Jug i Jadran.

Da je šibenska utakmica najzanimljivija slaže se i legendarni stručnjak Zoran Mustur, ovaj put u ulozi trenera KPK-a. Njegova će momčad ovaj vikend biti slobodna jer je utakmica KPK-a i POŠK-a odgođena zbog zaraženih igrača u redovima gostiju. A o srazu Šibenčana i Zagrepčana srebrni olimpijac iz 1980. godine kaže:

- To je sigurno derbi kola. Ove sezone Šibenčani uistinu igraju dobro, rezultati su im uvjerljivi. Mladost se još nije naviknula na to da je sada u nekom “drugom ešalonu”. No, po mom sudu, Zagrepčani su i dalje treća momčad prvenstva, ipak imaju dvojicu-trojicu reprezentativaca i još nekoliko zanimljivih igrača. Znači malu prednost dajem Mladosti. To je čisto neki moj trenerski osjećaj koji ne mogu potkrijepiti činjenicama, jer je Solaris uistinu jako dobro ekipiran - zaključio je Mustur.