Vaterpolisti Mladosti u teškoj misiji, nitko im ne daje velike izglede

Nakon što su u prvoj utakmici u Zagrebu izgubili sa 7:11, nitko vaterpolistima Mladosti ne pridaje velike izglede uoči večerašnje (19.30) uzvratne četvrtfinalne utakmice Eurokupa s Palermom na Siciliji. No, nada umire posljednja, mladostaši prilaze uzvratu s poprilično optimizma

– Idemo tamo napasti ih. Nastojat ćemo okrenuti ovo što smo na svom plivalištu izgubili. Nećemo se predati do zadnje sekunde – kaže kapetan Franko Lazić (u odsutnosti ozlijeđenog Marcelića).

Trener Bajić dodao je:

– Idemo isprati gorak okus koji je ostao nakon zagrebačke utakmice. Želimo igrati bolje nego što smo igrali doma, što neće biti teško s obzirom na ono što smo pokazali u Zagrebu. Skupo ćemo prodati kožu. No, najvažnije je da se dignemo u formi, a ako još uz to budemo nagrađeni i pobjedom, bit ću zadovoljan. Nadam se i da će nam utakmica u Palermu doći kao priprema za ono što nas u domaćem prvenstvu očekuje u subotu, a to je teško gostovanje u Šibeniku kod Solarisa, to nam je možda i najvažnija utakmica u ovom dijelu sezone.

U drugom kolu Lige prvaka Jug u 19 sati dočekuje Marseille. U sastav se vraća i Fatović koji se ozlijedio na pripremama reprezentacije jer je, kao i ostali naši igrači, nezagrijan uskočio u vodu za prvi trening s Talijanima, gotovo izravno iz aviona.