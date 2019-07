Rakitić je ovim potezom Griezmannu pokazao tko je gazda u Barci

Antoine Griezmann pojavio se na prvom treningu u Barceloni. Francuski reprezentativac je na Nou Camp stigao za 120 milijuna eura iz madridskog Atletica.

Griezmann je bio odlično raspoložen, a novi suigrači su ga sjajno dočekali te mu priredili srdačnu dobrodošlicu. Kao novi igrač katalonskog diva odmah je uskočio u vatru.

Antoine Griezmann gets nutmegged twice in his first Barcelona training session 😂 pic.twitter.com/23Qk2qDwUi