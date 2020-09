Raketa može biti prvi Hrvat koji će osvojiti Superkup s dva kluba

Danas se u Budimpešti na Puskás Areni po prvi put pred gledateljima (30 posto) igra utakmica u okviru Uefinih natjecanja od početka restriktivnih mjera zbog pandemije koronavirusa. Nije ni riječ o bilo kakvoj utakmici, već o utakmici za trofej.

Od 21 sat će se pod nadzorom engleskog suca Anthonyja Taylora pronaći dvije najuspješnije momčadi europskih natjecanja iz prošle sezone, osvajač Lige prvaka Bayern München te već dobro nam poznati osvajač Europske lige, Sevilla, čije će boje braniti njihov novi-stari nogometaš te odnedavno bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

Raketa će protiv Bayerna igrati svoju prvu službenu utakmicu i odmah imati priliku podići trofej.

Modrić triput osvajao

Hrvatski štih već nam je dobro poznat u ovom takoreći “majstorica” natjecanju. U posljednjih sedam sezona šest puta je hrvatski nogometaš nastupio u utakmici Superkupa i šest puta je hrvatski igrač osvojio trofej, dakle, u posljednje vrijeme imamo savršeni učinak.

Većinom je to bio Luka Modrić, najtrofejniji Hrvat u povijesti natjecanja koji je Superkup s Real Madridom osvojio tri puta, a u tom biranom društvu pridružuju mu se Zvonimir Boban koji je za Milan i zabio u utakmici Superkupa, Igor Bišćan, Dario Šimić, Ivica Križanac, Darijo Srna, Mario Mandžukić i Rakitić koji je već osvojio trofej s Barcelonom te ima priliku postati prvi hrvatski nogometaš s naslovom u dva različita kluba. Međutim, statistike govore da će to biti jako zahtjevan zadatak.

Naime, brojke pokazuju da je u zadnjih sedam izdanja Superkupa naslov samo jednom osvojio pobjednik Europske lige – to je bio Atlético Madrid koji je 2018. nakon izvođenja udaraca s bijele točke svladao Real i tako mu se, barem donekle, revanširao za dva poraza u finalima Lige prvaka. Zapravo, otkako je Europske lige u sadašnjem formatu (od sezone 2009./10.) Atlético je jedini klub koji je kao pobjednik slabijeg europskog natjecanja uspio osvajati ovaj trofej, a to su činili čak tri puta (2010., 2012. i 2018.).

S druge strane, Hrvatima nije strano osvajati Superkup nakon slavlja u “drugorazrednom natjecanju”. To su kao pobjednici tadašnjeg Kupa Uefa činili Ivica Križanac u dresu Zenita 2008. godine te Darijo Srna u dresu Šahtara godinu dana poslije.

Vratimo se malo na sudionike današnjeg finala. I Bayern (4) i Sevilla (5) imaju iskustvo igranja u utakmici Superkupa, ali su i jedni i drugi trofej osvajali samo jednom. Bayern je to učinio 2013. godine kad su nakon udaraca s bijele točke svladali Chelsea i tako im se osvetili za poraz na isti način u finalu Lige prvaka godinu dana prije, a Sevilla je to učinila 2006. godine kad je ikonska momčad predvođena Fabianom, Kanouteom i Danijelom Alvesom šokirala Barcelonu, Messija i Ronaldinha ponizivši ih s 3:0 u Monaku.

Prosjek od 5,4 golova

I jedna i druga momčad su u strahovitoj formi. Teško je sjetiti se momčadi koja je u europskom i domaćem nogometu bila ovako dominantna kao Bayern. Igrači Hansija Flicka su, naravno, prošle sezone u Ligi prvaka postali jedina momčad sa svim pobjedama u natjecanju, a prošlotjedna 8:0 makljaža nad Schalkeom bila im je 22. uzastopna pobjeda te 31. uzastopna utakmica bez poraza.

Ni Sevillin niz nije za postidjeti se. Momčad Julena Lopeteguija nije doživjela poraz u posljednjoj 21 utakmici te će dati sve u svojoj moći kako bi taj niz očuvali.

No, postoji još jedan statistički podatak koji, osim Bayernove nevjerojatne moći, sugerira da će Sevilla teško do nastavka neporaženog niza. Bayern je četiri puta igrao protiv španjolskih klubova na neutralnom terenu te je svaki put slavio. Posljednji put je to bilo u Lisabonu kad su u nezaboravnoj utakmici Barcelonu s 8:2 doslovno bacili na koljena.

Činjenica koja nas raduje je da bismo, po pravilu, i u Budimpešti mogli gledati pravu golijadu, barem tako nalaže povijest utakmica Superkupa. Nevjerojatan je statistički podatak da je u posljednjih pet izdanja Superkupa prosjek golova po utakmici 5,4, a baš je u dosta tih izdanja sudjelovala Sevilla koja u tom periodu gubila 5:4 od Barcelone i 3:2 od Real Madrida. Iako prema mnogima ovo nije neko prestižno natjecanje, i dalje se zavalite u kauč i uživajte jer nas, ako je vjerovati prošlosti, čeka jako zanimljiv i zabavan okršaj za trofej.