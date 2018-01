Raić Sudar: Istri 1961 prijeti i najgori scenarij

Dio hrvatskih prvoligaških klubova počeo je s pripremama, neki imaju plan rada, dogovorene utakmice, a Istra 1961 nema ništa od toga. I što je najgore, pitanje je hoćemo li je gledati u nastavku prvenstva. Pulski prvoligaš čak bodovno i ne stoji tako loše i može izboriti ostanak u ligi po bodovnom saldu, no njegov trener Darko Raić Sudar nije poslao pozivnice igračima. Oni koji nisu napustili klub još su na odmoru i čekaju rasplet situacije.

– Nema još treninga, bilo bi neozbiljno da sam zvao igrače jer se situacija u klubu i oko njega i dalje ne zna. Malo je igrača iz Pule, a zvati igrače iz drugih gradova nema smisla jer ih nemamo kamo ni smjestiti – kaže Raić Sudar kojeg ne zabrinjava previše što se još nisu počeli pripremati za nastavak sezone, više ga zabrinjava neizvjesna situacija u klubu, koji je teško živio i jesenas kada su igrače izbacivali iz stanova jer ih nisu mogli plaćati.

– Trebali bismo početi trenirati sljedeći tjedan, taj sportski dio ne zabrinjava me previše. Rasplete li se nešto pozitivno u klubu, podmirimo li dugovanja igračima ili im bar damo nadu da će dobiti novac, tada ćemo se posložiti – kaže trener žuto-zelenih.

U prosincu je klub uputio javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica NK Istra 1961 s.d.d., a danas bi te ponude trebale biti otvorene. Neke informacije kažu da ponuda ima, ali kolike su i hoće li ih vlasnik kluba Michael Remo Glover prihvatiti, tek treba vidjeti. Temeljni kapital kluba je oko 20 milijuna kuna, a Amerikanac je vlasnik gotovo 65 posto dionica koje se sad prodaju. To bi iznosilo oko 13,2 milijuna kuna, ali taj će novac teško dobiti, možda odluči riješiti se svega i većinski paket prodati za kunu-dvije.

Problem je što Istra ima puno dugova i financijskih blokada i mogući novi vlasnik morao bi ih podmiriti. Trenutačno čak ni politika ili Grad Pula ne mogu puno, mogu samo malo pomoći klubu jer riječ je o privatnom klubu.

– Ne riješi li se sve ovih dana bojim se najgorega za klub. Zbog dugovanja nas mogu izbaciti iz lige, a može se dogoditi da se ništa ne riješi i da jednostavno više ne možemo igrati – ističe Raić Sudar.

Istru je u prvom dijelu sezone napustilo mnogo igrača, od sredine studenoga iz kluba su otišla osmorica igrača prve momčadi, posljednji je otišao Gojković koji je ostao do kraja polusezone.

– U zadnjem kolu imao sam deset-jedanaeset igrača, priključio sam im pet-šest juniora, ali kako ćemo dalje, zasad ne znam – veli trener pulskog kluba.

Ni igrači koji su izdržali do kraja ne znaju što će dalje, strpljivo su čekali dosad, strpljenja imaju za još nekoliko dana. Pa ako barem ne bude naznaka da će se nešto posložiti i tih desetak igrača koji su do jučer strpljivo čekali jednostavno će otići. To mogu u svakom trenutku s obzirom na dugove kluba prema njemu. U par dana doista će odlučiti o sudbini kluba, ali i naše lige koja će biti uzdrmana te će postati upitno regularna padne li na devet klubova.