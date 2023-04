'Psiha je opterećivala igrače zbog loših rezultata. Svi očekujemo ovo od Dinama'

U susretu 29. kola SuperSport HNL-a Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Slaven Belupo sa 4-0 i sada ima 12 bodova više od drugoplasiranog Hajduka. Plavi su dominirali cijeli susret i rutinski su stigli do bodova protiv Slaven Belupa koji je u srijedu izgubio od Hajduka u polufinalu hrvatskog Kupa.

Odmorena i motivirana momčad Igora Bišćana nije imala milosti prema gostima iz Koprivnice pobjedivši s uvjerljivih 4-0.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ukratko, zadovoljan sam. Odigrali smo jako dobru utakmicu, prvo poluvrijeme je bilo odlično. Znali smo kako treba igrati protiv Slaven Belupa, dečki su bili dobri i efikasni, zabili smo neke lijepe golove. Nismo primili gol, puno pozitivnoga smo vidjeli večeras - rekao je Igor Bišćan na press konferencije poslije utakmice.

- Psiha je opterećivala dečke nakon perioda loših rezultata, danas smo ušli s manjim teretom na leđa nakon pobjede protiv Lokomotive. Rastrčali smo se poslije prvog gola, vidjelo se da dečki uživaju u igri. Dečki maksimalno rade, kvalitetni su, a kad je ta želja i pristup na visokom nivou, onda utakmicu ovako stavimo pod kontrolu.

- Svi mi očekujemo ovo od Dinama. Svaki trener i svaki igrač treba težiti da bude što bolji. Prvo poluvrijeme je putokaz tome, kad se ne zadovoljavaš onime što si dosad postigao. Treba raditi svaki dan i onda to prenijeti na utakmicu da to bude uvjerljivo i kvalitetno. Jedno je pobijediti uvjerljivo, a drugo je igrati kvalitetno. Dečki su danas ispunili oba kriterija i to je jako bitno. Ima prostora za napredak i ja ću kao trener napraviti sve da mi izgledamo što bolje.