Bivši vatreni: 'Gattuso voli red i rad!' Tome je naučio i Kalinića kad ga je izbacio iz momčadi

Hajduk je u srijedu navečer objavio kako su doveli novog trenera koji će momčad preuzeti uoči početka priprema za novu sezonu. Riječ je o legendi Milana Gennaru Gattusu. Navijači Hajduka i talijanski mediji mješovito su dočekali ovu vijest. Jedni smatraju da će njegova disciplina biti dobra za splitski klub i da može oživjeti trenersku karijeru, drugi pak u pitanje dovode njegovu sposobnost kao trenera. S druge strane, iz Milana ga kao trenera znaju bivši hrvatski reprezentativci Ivan Strinić i Nikola Kalinić.

"On je legenda Milana, jedan od najomiljenijih igrača, no nažalost nije dobio priliku u najboljem trenutku za klub. Bilo je to vrijeme previranja, mijenjanja struktura kluba i uprava, dolazili su Zvone i Maldini... Nije dobro ispalo rezultatski, ali on je za to bio najmanje kriv. Na koncu je morao otići ali vjerujem da će se jednom vratiti, jer njega navijači Milana obožavaju", rekao je Strinić za 24 sata pa opisao njegov način rada:

"Ne bih ja to tako rekao, nije on toliko strog koliko voli red i rad. Voli on i za***anciju, rekao bih da je baš optimalan po tom pitanju. Prije treninga recimo zna zaigrati s igračima "kolo", bude tu i ljutnje i uklizavanja, nema poštede ni sam za sebe, a kamo li za druge. On se u tim situacijama ponaša kao kad je bio igrač, ne štedi ni sebe ni druge. Zna se i našaliti, ali kad počne trening to je druga priča, maksimalna ozbiljnost i posvećenost radu. Tu neće biti popusta ni za koga."

"(Kalinić) je dobro počeo, zvučno pojačanje na mjestu trenera, sad još da dovede i kojeg igrača i da se napokon krene raditi kako treba... Možda je trebalo sve skupa i malo ranije zaokružiti, ali s obzirom kakvog je trenera kapitalca doveo isplatilo se čekati. Kale je tek na početku, trebat će mu malo sreće i pameti, ali poznavajući njega, on će ciljati samo na ono što je najbolje za Hajduk", zaključio je Strinić.

Doista, trenutni sportski direktor Hajduka, Nikola Kalinić, vrlo dobro zna kakav je Gattuso. Talijanski mediji navode da su imali dobar odnos, a da je Kalinić uglavnom bio rezervni igrač. Ipak, ističu i incident kada je Gattuso izbacio Kalinića iz momčadi. Bilo je to 2018. u utakmici protiv Chieva (3:2). Kalinića je izostavio iz zapisnika premda je bio redoviti igrač, a razlog je bio nezalaganje na treningu. Kasnije je svoju odluku objasnio sam Gattuso.

"Sutra je novi dan i u nogometu nema mjesta za zamjerke. Imam 25 igrača i pravila su ista za sve. Tijekom dva sata treninga svi trebaju davati sve od sebe. Želim vidjeti profesionalizam i posvećenost na terenu. Tko god ne trenira dobro, ostaje kod kuće. Svaku utakmicu igramo za nešto važno, svaka utakmica nam je ključna." Na svome je predstavljanju Kalinić rekao da naglasak želi staviti na uvođenje discipline u svlačionicu. Očigledno je prema svome iskustvu s Talijanom zaključio da je on prava osoba za taj zadatak.

