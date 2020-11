Prvi pick drafta opet 'klinac' koji je tek jednu godinu na sveučilištu

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Minnesota Timberwolves na ovogodišnjem je "draftu" kao prvoga izabrala braniča sa sveučilišta Georgia Anthonyja Edwardsa.

Edwards je tek ovoga ljeta napunio 19 godina, a u svojoj je jedinoj godini provedenoj u NCAA prosječno postizao 19.1 koševa uz 5.2 skokova, 2.8 asistencija i 1.34 osvojene lopte. Prema analitičarima radi se o jednom od najboljih šutera koji su bili dostupni na ovogodišnjem "draftu".

"Ovo je nevjerojatan osjećaj. I moja je obitelj preplavljena emocijama", izjavio je Edwards.

Inače, ovo je već 11. godina kako je prvi izbor na "draftu" igrač koji je proveo samo jednu godinu na sveučilištu.

Edwards bi s Minnesotom trebao potpisati četvrogodišnji ugovor vrijedan 44.2 milijuna dolara, a u klubu bi se trebao pridružiti prvom izboru "drafta" iz 2015., centru Karl-Anthonyju Townsu.

Kao drugi birali su Golden State Warriorsi te su angažirali centra sa sveučilišta Memphis Jamesa Wisemana. Wiseman je tijekom svoje sveučilišne karijere odigrao tek tri utakmice prije no što je prošla sezona u NCAA prekinuta zbog izbijanja pandemije koronavirusa.

Treći izbor imali su Charlotte Hornetsi te su angažirali razigravača LaMela Balla, koji je prošlu sezonu proveo u Australiji. On je mlađi brat Lonza Balla, kojega su 2017. Los Angeles Lakersi izabali kao drugog na "draftu", no lani su ga poslali u New Orleans Hornetse kao dio zamjene za Anthonyja Davisa.

I na pozicijama od četiri do šest izabrani su igrači koji su proveli tek po jednu godinu na sveučilištu, Chicago Bullsi su angažirali nisko krilo s Florida Statea Patricka Williamsa, Cleveland Cavaliersi su doveli nisko krilo s Auburna Isaaca Okora, a Atlanta Hawksi centra sa Southern Californije Onyeku Okongwua.

Na sedmoj poziciji Detroit Pistonsi su izabrali razigravača iz Francuske Killiana Hayesa, koji je prošlu sezonu igrao u njemačkoj ligi, dok je tek na osmom mjestu izabran prvi igrač koji je proveo više od jedne sezone u NCAA-u. New York Knicksi su svoj izbor potrošili na rođenog njujorčanina Obija Toppina, 22-godišnjeg krilnog centra sa sveučilišta Dayton.

Washington Wizardsi su kao deveti izabrali izraelsko krilo, 19-godišnjeg Denija Avdiju, sina bivšeg igrača Crvene zvezde Zufera Avdije, koji je u svojoj mladoj karijeri već odigrao više od 100 profesionalnih utakmica, dok su prvih 10 izbora na ovogodišnjem "draftu" zaključili Phoenix Sunsi angažiravši krilnog centra s Marylanda Jalena Smitha.