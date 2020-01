Protiv Bjelorusa smo igrali rukomet kakav se rijetko viđa

Rukometaši Hrvatske uvjerljivom pobjedom nad Bjelorusijom (31:23) izborili su drugi krug u Beču. Kako tek sada zvuči smiješno izjava crnogorskog igrača Lipovine koji je uoči turnira ustvrdio kako je Bjelorusija najjača momčad u skupini!

- Izborili smo Beč, ali je bitno s koliko ćemo bodova tamo otići. Znači, ostajemo čvrsto na zemlji, u ponedjeljak nas očekuje Srbija i, tko zna, možda će ta utakmica biti presudna za ta dva boda – rekao je Lino Červar izbornik Hrvatske.

Ruku na srce, malo je tko očekivao da ćemo demonstrirati ovakav rukomet. Nakon 7:2, pa 7:6,pobojali smo se da više nećemo doći do veće prednosti.

U nastavku otišli na deset razlike

Ali, ne. Već smo na poluvremenu povratili pet razlike, a u nastavku je to otišlo na deset. Bio je to znak da Červar u igru ubaci igrače s klupe koji su koliko-toliko održavali razliku.

– Igrali smo rukomet kakav se rijetko viđa. Iskreno, ne mogu se sjetiti kada smo ovako dobro igrali obranu 5-1, obranu koja nam je 2004. donijela zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Ateni. Ali, ovoga puta moram pohvaliti i naš napad koji je imao raznih ideja – istaknuo je Červar.

Uoči utakmice strahovali smo od bjeloruske vanjske linije. No, Kuleš, Puhovski, Nikulenkau i Šilović zajedno su zabili samo tri pogotka. Nije se naigrao ni sjajni kružni napadač Karalek. U redu, došao je do brojke od pet pogodaka, ali posljednja tri postigao je kada je sve bilo gotovo, kada nam je i koncentracija očekivano pala.

– Obranu 5-1 s Duvnjakom kao prednji malo koja će obrana uspjeti zaustaviti. Tu mislim i na one jače reprezentacije poput Španjolske, Njemačke, Danske ili Švedske. Ta obrana bit će ključ svega u nastavku turnira – ustvrdio je Hrvoje Horvat, pomoćni trener reprezentacije.

Igrač utakmice bio je Igor Karačić koji je lakoćom prolazio kroz bjelorusku obranu. No, pohvale baš svim igračima. Jednostavno nije bilo slabije karike.

– Možda smo nešto lošije odigrali pet, šest minuta na početku utakmice kada smo dopustili Bjelorusima da postignu četiri pogotka zaredom, a da nisu primili nijedan. Ne može se odigrati svih 60 minuta savršeno. To ne može nijedna reprezentacije ni jedan svjetski klub. Ono čemu posebno radujem jest da je svih 16 igrača bilo jednako motivirano da se odigra na ovako visokom nivou. Što reći o gledateljima. Divota je igrati pred ovakvom atmosferom, a još više se radujem budućim susretima jer znam da će naših navijača biti sve više i više – rekao je Luka Cindrić.

Dule kao u najboljim danima

Domagoj Duvnjak igrao kao u svojim najboljim danima. Ovoga puta ne samo da je bio odličan u obrani već je i u napadu postigao nekoliko pogodaka kroz “oči” bjeloruskih vratara.

– Nismo se u umorili i to je dobro. Idemo susret po susret. Polako, ali sigurno grabimo prema Beču – naglasio je Duvnjak.

Nakon dana odmora u ponedjeljak nas čeka Srbija.

– To je za nas novi izazov. Sada treba zaboraviti ove dvije pobjede i sto posto se koncentrirati za sljedećeg suparnika – zaključio je Červar.

Jedino što nije štimalo na susretu protiv Bjelorusije bili su sedmerci. Promašili smo sva tri, i to taman kada smo pomislili kako smo našli pravog izvođača. No, Cindrić je promašio prvi, potom Matanović drugi, a na kraju Karačić treći. Sad to nije važno, ali bolje da počnemo pogađati.

