Prošli Borussija, Arsenal i Milan, neredi u Bilbaou

Nogometaši Borussije Dortmund izborili su plasman u osminu finala Europske lige nakon što su na gostovanju odigrali 1-1 protiv Atalante i tako obranili 3-2 pobjedu iz prve utakmice. Plasman u osminu finala izborili su i Arsenal, Milan, Marseille, Athletic Bilbao i RB Salzburg.

Borussija je veći dio utakmice plesala po rubu poraza, no pogodak Marcela Schmelzera osam minuta prije kraja spasio je njemački sastav. Atalanta je imala vodstvo 1-0, a u 80. minuti i zicer za pobjedu, no nije uspjela.

Atalanta je povela u 11. minuti golom Rafaela Toloija nakon ubačaja iz kornera i potom svoje prilike tražila iz kontri. Jedna takva prošla je u 80. minuti kada je Gomez izašao sam ispred Romana Burkija, no vratar njemačkog sastava je sjajno reagirao. Kazna je stigla u 83. minuti kada je Schmelzer zabio za 1-1 iskoristivši pogrešku domaćeg vratara Etrita Berishe koji je slabo reagirao na jednu loptu.

RB Salzburg je na svom travnjaku pobijedio Real Sociedad 2-1 nakon što je prvi susret završio 2-2. Austrijanci su poveli u 10. minuti golom Munasa Dabbura, no u 28. minuti je izjednačio Raul Navas. Međutim, Navas je u 71. minuti zaradio isključenje, a tri minute kasnije gostujući vratar Rulli je skrivio kazneni udarac kojeg je realizirao Valon Berisha. Duje Ćaleta-Car nije nastupio za austrijski sastav.

Milan je pobijedio Ludogorec 1-0 i tako potvrdio pobjedu 3-0 iz Bugarske. Strijelac jedinog gola bio je Fabio Borini u 21. minuti. Nikola Kalinić je ušao u igru u 56. minuti.

Spartak je na gostovanju pobijedio Athletic Bilbao 2-1 i bio korak do podviga, ali Španjolci ipak idu dalje jer su u Moskvi pobijedili 3-1. Gosti su poveli u 44. minuti golom Luiza Adriana, u 57. minuti je izjednačio Xabier Etxeita, a nadu Spartaku donio je Melgarejo u 85. minuti. Ipak, do kraja susreta više nije bilo golova. Mario Pašalić je za goste igrao do 74. minute.

Dvoboj na San Mamesu prošao je u sjeni divljanja ruskih navijača po ulicama Bilbaoa. Oko dvjestotinjak navijača Spartaka divljalo je po gradu, a u blizini stadiona sukobili su se s pristalicama Athletica. U neredima je bilo ozlijeđenih na obje strane, a stradao je i jedan policajac. Španjolski mediji navode kako je bilo i privedenih.

Manjih incidenata je bilo i u obližnjem gradu Vitoriji. Procjenjuje se da je u Španjolsku stigli oko 1500 navijača Spartaka, a lokalne vlasti su objavile kako je utakmica između Athletica i Spartaka bila najveća sigurnosna operacija u gradu posljednjih godina. Na osiguranju je radilo 600 policajaca, 100 općinskih policajaca, te 200 privatnih zaštitara.

Arsenal je kod kuće izgubio 1-2 od Ostersundsa, no u prvom susretu je pobijedio 3-0 pa ide dalje. Arsenal se u uzvratu poigravao sa živcima svojih navijača. Gosti su nakon prvog poluvremena vodili 2-0 golovima Hosama Aiesha (22) i Kena Sema (23). Nadu švedskog kluba u moguću senzaciju ugasio je Sead Kolašinac golom u 47. minuti.