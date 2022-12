Pročitajte što svjetski mediji pišu jutro nakon vatrene bronce: Svi citiraju Zlatka Dalića

Hrvatska nogometna reprezentacija napravila je novi maestralni uspjeh osvajanjem svjetske bronce za koju smatraju kako je zlatnog sjaja. Vatreni su porazili Maroko u ogledu za treće mjesto rezultatom 2:1 i tako osvojili treće odličje za Hrvatsku od naše samostalnosti, što je zbilja fantastičan uspjeh. Joško Gvardiol i Mislav Oršić su sjajnim pogocima donijeli Zlatku Daliću drugu medalju u njegovom mandatu, ostaje nam i pokušaj osvajanja final four Lige nacije.

>> Specijalna SP emisija: Lom u studiju, Ćiro se javio u suzama: Ma čudo, baš me briga za stručnjake, mi smo velesila!

- Osvojili smo brončanu medalju zlatnog sjaja. Ovo je kao da smo večeras osvojili zlato. Ovo je medalja za hrvatski narod - izjavio je nakon susreta presretni Zlatko Dalić, a njegovu izjavu prenose mediji diljem Europe i svijeta.

Rečenicu vezanu za brončanu medalju koja sjaji kao zlato, fraza je koja se koristi od 1998. godine i Francuske, a prenijeli su je ugledni portali BBC, Guardian, Marca i mnogobrojni drugi portali na Twitteru.

#FIFAWorldCup #CroatiavsMorocco

Croatia coach Zlatko Dalic finds bronze medal game as the highlight of their tournamenthttps://t.co/m4uu6aevpe