Problemi za Bjelicu! Dinamo ostao bez dvojice najvažnijih igrača za susret s Benficom

Dinamov trener Nenad Bjelica optimističan je čovjek, na sve gleda pozitivno, ali čelo mu se sigurno nabralo kad su ga dočekale dvije nimalo dobre vijesti. Naime, plavi sutra igraju protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj, ali to kadrovski ne bi trebao biti problem, no problem se javlja jer za veliku maksimirsku utakmicu protiv Benfice Bjelica neće moći računati na dva važna igrača, neće biti kapetana Arijana Ademija, a ni odličnog desnokrilnog Izeta Hajrovića.

Hajro možda za uzvrat

Hajrović se možda i oporavi do uzvratne utakmice s Benficom iako je to prilično upitno. Naime, ponovno mu se upalila tetiva, a takva ozljeda traži mirovanje. Sjećamo se da je Vedran Ćorluka često morao preskakati utakmice zbog takvog problema. Mirovanje i terapija možda osposobe Hajrovića za sraz u Lisabonu, za uzvratni susret s Benficom, no zasad ne treba biti veliki optimist.

Puno je ozbiljnija situacija s Arijanom Ademijem. Kapetan Dinama ima problema s trbušnim zidom, čak je moguće da će morati na operaciju, kao što je to nedavno morao i Marin Leovac. On je operaciju obavio u Njemačkoj i nakon toga se uspješno oporavio i sad više nema problema, redovno igra. Za vrijeme priprema u Turskoj sličnih je problema imao i Ivan Šunjić, Ademijev “nasljednik” na poziciji zadnjeg veznog. Dinamovi liječnici tvrdili su da njegov problem nije tako velik i da ne treba ići na operaciju. Stoga je Šunjić iz Turske otišao u Njemačku na preglede specijalistice koja je potvrdila dijagnozu liječnika plavih.

Šunjić je otišao na tjedan dana u Beograd, na posebne terapije, kod stručnjaka koji je pomogao brojnim sportašima i vratio se spreman te već igra. I to je sreća za Bjelicu, Šunjić je protiv Viktorije igrao jako dobro i može zamijeniti Ademija iako je izostankom kapetana trener Dinama izgubio jednu igračku opciju, protiv Viktorije su zajedno igrali Ademi i Šunjić i potpuno zaustavili veznu liniju Čeha. Doduše, uz Šunjića na toj poziciji može igrati Nikola Moro, ali u svakom slučaju veliki je hendikep kad momčad pred tako važne utakmice ostane bez dva stožerna igrača. A Ademi i Hajrović to svakako jesu.

Ulaze Kądzior ili Atiemwen

Bjelica će možda protiv Lokomotive tražiti rješenje za to desno krilo. Igrao je tu već Mario Šitum, ali trenera Dinama može veseliti činjenica da se oporavio Damian Kądzior, dečko sjajna ubačaja i udarca. I on se oporavio od ozljede, a poželio je, radi povratka u formu, igrati za drugu momčad Dinama i odigrao je oko 80 minuta protiv Tottenhama i proslavio s tom momčadi prolazak u polufinale engleskog International kupa.

Bjelica razmišlja i o mogućnosti da na toj poziciji zaigra Iyayi Atiemwen, upravo na desno krilo stavio ga je protiv Osijeka i dečko je izgledao jako dobro, uostalom zabio je svoj prvi pogodak za Dinamo. Iako više voli igrati na lijevoj strani, pokazao je da i kao desno krilo može donijeti puno toga, a još je jednom pokazao i koliko je brz. Bjelica će sigurno naći kvalitetno rješenje, no ne možemo pobjeći od činjenice da je hendikep kad ne igra Ademi koji ima puno europskih utakmica iza sebe. Taj dečko nema sreće, dvaput se mogao prodati, a ostao je i onda ušao u probleme. Još kako će faliti i Hajrović koji je odigrao 13 europskih susreta u ovoj sezoni.

