Priče o razvodnjenoj kvaliteti nemaju smisla, evo zašto je ovogodišnji Euro najnapetiji ikada

Nakon grupne faze Europskog prvenstva u Njemačkoj, trećeg Eura na kojem igraju 24 momčadi, nekolicina nezadovoljnih navijača, bivših nogometaša i ostalih nogometnih aktera kritizirala je sadašnji format natjecanja. Podsjetimo, od Eura 2016. godine broj sudionika je proširen sa 16 na 24, a tim proširenjem grupna faza postala je za nijansu kompleksnija. Umjesto dvije momčadi koje su iz skupina prolazile dalje, na zadnja tri Eura prolaze i četiri najbolje trećeplasirane momčadi, od ukupno šest skupina. Ovaj dio ljudi koji se bunio oko formata isticao je da sada "bilo tko može proći grupnu fazu", da se "kvaliteta turnira razvodnila" te da više nema toliko napetosti.

Međutim, ako se potrudimo malo pogledati nepobitno činjenično stanje, sve nam upućuje na to da u posljednja tri izdanja Eura ove gore spomenute teze nemaju gotovo pa nikakvo uporište. Prvi i najvažniji podatak koji treba istaknuti jest da su u trećem kolu grupne faze na ovogodišnjem Euru u Njemačkoj čak 23 od 24 momčadi bile u igri za prolazak skupine. Jedina momčad koja je već nakon drugog kola bila definitivno eliminirana je Poljska. Dakle, sve manji broj momčadi igra rezultatski nevažne utakmice, utakmice bez uloga, što je neupitno pozitivno. Uz to, kompetitivnost je iznimno porasla, budući da je razlika u osvojenim bodovima između prve i zadnje reprezentacije na ljestvici bila najmanja u povijesti Eura, prosječno samo 4,5 boda.

Utakmice su također bile napetije no ikad, budući da je margina između pobjedničke i poražene momčadi prosječno po utakmici iznosila tek 1,03 gola. Taj zadnji podatak sjajna je kontra tezi o razvodnjenoj kvaliteti, jer da je to točno, vidjeli bismo puno više dominantnih 4:0 ili 5:0 pobjeda. Da kvaliteta nije razvodnjena, možda je i najbolji dokaz to da nijedna reprezentacija nije napustila ovo Europsko prvenstvo bez osvojenog boda. Možda bi bila razvodnjena tek proširenjem na 32 reprezentacije, no ovaj format Eura s 24 momčadi zasad je pokazao uglavnom dobre stvari te daje dobru priliku i nominalno manjima, a najbolji dokaz za to su ulasci momčadi poput Walesa i Danske u polufinala na posljednja dva izdanja Eura.