Preminula legenda jugoslavenskog nogometa i nekadašnji član Dinama. Ispisao je povijest bivše države

Legendarni igrač FK Sarajevo Boško Prodanović preminuo je jučer u 81. godini u Beogradu, javljaju regionalni mediji. Boško Prodanović rođen je 1. kolovoza 1943. godine u Otočcu, a za Sarajevo je igrao na ofenzivnim pozicijama od 1964. do 1971. godine. Bio je član poznatog napadačkog trojca Boško Prodanović - Vahidin Musemić - Boško Antić, koji je u sezoni 1966/67 dominirao prvenstvom Jugoslavije i bio najzaslužniji za prvi naslov prvaka Sarajeva u povijesti.

