IZBOR VL

Prema hrvatskoj legendi ovo je najbolji hrvatski košarkaš u 2020., a ne Bogdanović

– Kruno Simon je najbolji. U svom Anadolu Efesu od šestog igrača pretvorio se u nositelja igre i kao takav ostao bi na terenu dulje no što se očekivalo. Nisam očekivao da će dostići takvu kvalitetu, no on je sazrio prilično kasno i igra najbolju košarku karijere - rekao je Medvedec