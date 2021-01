Zaraženi Anzulović nije imao dvojbe oko najboljeg hrvatskog košarkaša

Dvojbu oko toga ima li u tako krnjoj košarkaškoj godini smisla birati košarkaša godine potisnuli smo vidjevši da nijedan drugi izbor nije otkazan. Jest da članovi našeg ocjenjivačkog suda nisu imali dovoljan uzorak za ocjenu nečijeg dometa – jer mnoga natjecanja nisu okončana – sport se ipak događao. Košarka se ipak igrala.

Stoga smo ovu anketu – s deset anketiranih košarkaških protagonista – započeli s hrvatskim trenerom koji je u tom trenutku imao najviše pobjeda u tekućoj ABA ligi. A riječ je o Vladimiru Anzuloviću (42) čija je Krka izborila pet pobjeda. Jednu više od Splita, dvije od Cibone, a čak tri od Zadra. Osim toga, Vladimir je izdanak jedne istinske košarkaške obitelji. Mlađi je brat bivšeg izbornika Dražena Anzulovića, a ime je dobio po ocu, nekad vrlo popularnom televizijskom komentatoru i Ciboninu dužnosniku.

A za Vladimira je, čini se, utočište Novo Mesto. – Krka mi je bila prvi inozemni klub, tu sam igrao Euroligu, tu sam se zaljubio i oženio. Tu mi živi obitelj, supruga i 16-godišnji sin Luka koji trenira košarku. S obzirom na to da sam kao igrač i trener bio dosta odvojen od obitelji, kada god radim u Krki, to je za mene dobitna kombinacija.

A trener je, nakon igračke karijere u 14 klubova iz šest zemalja, postao igrom slučaja.

– Kada me ozljeda drugog koljena primorala da završim igračku karijeru, nisam znao što ću raditi, a kako sam bio dobar s trenerom Džikićem, počeo sam odlaziti na njegove treninge. Godinu dana sam volontirao, a onda sam postao pomoćnik i tako započeo trenersku karijeru.

A ona bi u konačnici mogla biti uspješnija od njegove igračke karijere koja je u početku jako puno obećavala.

– Imam zlato s juniorskog Eurobasketa 1996. kada sam kao najbolji dodavač prvenstva izabran i u najbolju petorku. Imao sam solidan razvojni put, no onda se dogodilo da ponešto radi ozljeda, a više radi svojih pogrešaka nisam napravio onoliko koliko sam mogao. Moje pogreške u shvaćanju dovele su do nedostatnog rada, a i nisam slušao trenere, nisam htio prepustiti da me vode drugi. No svakog takvog život otrijezni. Svakome treba prostora za sazrijevanje, meni se dogodilo kasnije, a netko ne sazrije nikada.

Koji mu je bio najveći grijeh?

– Nisam htio slušati savjete trenera, igrao sam košarku po svome što je prolazilo do određene granice. Da sam ostao zdrav bio bih bolji, no s onakvom glavom nikad ne bih napravio što sam priželjkivao. Kada me ozljeda otrijeznila, fizički više nisam bio pravi.

No zato se kao trener dobro razvija. Najavio je to kao trener Kvarnera, a potom demonstrirao kao strateg Šibenika i Splita. Kako je trenirati dalmatinske klubove?

– U Splitu nema pritiska navijača, a u Šibeniku je kao u Zadru. Svatko tko dođe u dvoranu je trener što je, unatoč nekim neugodnim situacijama, za mene bilo motivirajuće. Zapravo, taj dalmatinski mentalitet prenaglašen je i u pozitivi i u negativi.

A baš je ove sezone Vladimir sa svojom Krkom pobijedio i Split i Zadar i tako stekao kapital u borbi za ostanak u ABA ligi.

– Napravili smo stvarno dobar posao jer smo imali puno problema s tim karantenama s obzirom na to da je u Sloveniji puno strože nego u ostalim zemljama bivše SFRJ. Osim toga, naš proračun je ovog trenutka dosta ispod Zadrova, negdje u rangu Splitova.

Baš kad smo razgovarali, Vladimir je bio pozitivan na koronavirus, a momčad mu je bila u samoizolaciji.

– Testiramo se svaki tjedan uoči utakmica ABA lige. Meni su dva igrača po drugi put pozitivna u dva mjeseca. Ili je moguće zaraziti se dvaput u kratkom roku ili je možda prvi test bio lažan.

Kaže da se vrlo često čuje sa starijim bratom Draženom koji radi u dalekom Sibiru kao trener Jeniseja.

– Čujemo se svakodnevno i dosta raspravljamo. Imamo neke drugačije poglede na košarku što je dobra stvar za diskusiju. Pitam ga za savjet na raznorazne teme, i ne samo brata, jer čovjek koji ne traži savjete plitak je čovjek.

Od hrvatskih supertalenata trenirao je samo Luku Šamanića, no ističe da su mu posebno zadovoljstvo igrači koje je uspio razviti do pristojne razine.

– Mnogima sam pomogao da žive od košarke kao što su Radić, Škifić, Širko, Cinac...

A kako je Zula glasovao o onima koji jako dobro žive od košarke?

– Bez obzira na to što je prošle godine praktički igrao samo dva i pol mjeseca, Bogdanović je izvanserijski igrač i najbolji naš košarkaš. Simon u Efesu proživljava drugu mladost jer je shvatio kako da se održi što duže. Zubac se potvrdio u Clippersima, a Šarić je dobio konačnu potvrdu svoje vrijednosti novim NBA ugovorom.

Bilan je kod nas možda i malo podcijenjen, no on je napravio respektabilnu karijeru.

Vladimir Anzulović prvi je član žirija u izboru VL-a, a ovo je pet igrača koji su ga impresionirali

Bojan Bogdanović (Utah Jazz) 10

Kruno Simon (Anadolu Efes) 7

Ivica Zubac (LA Clippers) 5

Dario Šarić (Phoenix Suns) 3

Miro Bilan (Dinamo Sassari) 1

DOSADAŠNJI LAUREATI:

1978. Dražen DALIPAGIĆ

1979. Dragan KIĆANOVIĆ

1980. Mirza DELIBAŠIĆ

1981. Krešimir ĆOSIĆ

1982. Dražen PETROVIĆ

1983. Dražen PETROVIĆ

1984. Mihovil NAKIĆ

1985. Dražen PETROVIĆ

1986. Dražen PETROVIĆ

1987. Dražen PETROVIĆ

1988. Duško IVANOVIĆ

1989. Žarko PASPALJ

1990. Dino RAĐA

1991. Toni KUKOČ

1992. Arijan KOMAZEC

1993. Zdravko RADULOVIĆ

1994. Ivica ŽURIĆ

1995. Veljko MRŠIĆ

1996. Damir VOLODER

1997. Josip SESAR

1998. Damir MULAOMEROVIĆ

1999. Toni KUKOČ

2000. Toni KUKOČ

2001. Toni KUKOČ

2002. Damir MULAOMEROVIĆ

2003. Gordan GIRIČEK

2004. Nikola VUJČIĆ

2005. Nikola VUJČIĆ

2006. Nikola VUJČIĆ

2007. Zoran PLANINIĆ

2008. Marko POPOVIĆ

2009. Ante TOMIĆ

2010. Roko UKIĆ

2011. Luka ŽORIĆ

2012. Zoran PLANINIĆ

2013. Bojan BOGDANOVIĆ

2014. Ante TOMIĆ

2015. Bojan BOGDANOVIĆ

2016. Bojan BOGDANOVIĆ

2017. Bojan BOGDANOVIĆ/Dario ŠARIĆ

2018. Bojan BOGDANOVIĆ

2019. Bojan BOGDANOVIĆ

NAPOMENA: Do 1998. birali smo samo najboljeg košarkaša u domaćim klubovima, a tada smo tome dodali i izbor za apsolutno najboljeg hrvatskog košarkaša (gdje god on igrao)