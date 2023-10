Prekinuta utrka u Austriji. Zubčić se mogao boriti za plasman u 10 najboljih

Prva vožnja veleslaloma u austrijskom Söldenu prekinuta je zbog snažnog vjetra i najavljenog pogoršanja vremena. Druga vožnja se odlukom organizatora neće održati zbog sigurnosti skijaša. U trenutku prekida utrke Filip Zubčić se nalazio na 12. mjestu. Najbolju prvu vožnju odradio je domaći skijaš, Marco Schwarz (51.85).

Drugi je, s 29 stotinki bio Marco Odermatt, a treći s 46 stotinki zaostatka Alexis Pinturault. Posljednji skijaš koji je prošao stazom bio je Adam Zampa. Slovački skijaš startao je 47. u prvoj vožnji, koja je nakon njegovog prolaska prekinuta. Samuel Kolega, koji je trebao startati posljednji (73.), svoj red nije dočekao.

Due to the extreme wind and with the forecast of even increasing wind for the rest of the day, for safety and fairness reasons, it has been decided to cancel today's Giant Slalom race in Sölden.