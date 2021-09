Predviđali su mu veliku karijeru, alkohol mu je život odveo u drugom smjeru: Sada je rekao - gotovo je

Artem Milevski, ukrajinski nogometaš, obznanio je kraj svoje karijere, koja i nije bila velebna, iako je mogla biti. Ovaj nekad sjajni nogometaš 2014. je stigao u Hajduk, no bio je nepripremljen i stalno ozlijeđen te sklon noćnom životu. Preselio je zatim u NK Split gdje se zbog istih razloga zadržao još kraće. Policija ga je uhvatila kako vozi u alkoholiziranom stanju i to još bez dokumenata. Dodajmo, 2013. je potpisao za Gaziantepspor, no ugovor je brzo raskinut nakon što je u alkoholiziranom stanju razbio skupocjeni Ferrari.





– Kad sam predlagao njegov dolazak, bio sam uvjeren da neće izigrati moje povjerenje, uputio sam ga i na kodeks ponašanja koji vrijedi za sve igrače. No, nije se držao kodeksa, ali i našeg osobnog dogovora i raskid ugovora jedino je logično rješenje – rekao je tada Splitov trener i veliki prijatelj ukrajinskog nogometaša Goran Sablić.

Navijači su ga zbog toga što je volio provode čak prozvali Mile Viski, ako se on branio da je 'Mile Splitski'. Zadnji angažman imao je u ukrajinskom Minaju.

Milevski je na vrhuncu karijere dva puta bio proglašavan najboljim igračem ukrajinske lige, četiri puta je osvojio tamošnju ligu te upisao 50 nastupa za reprezentaciju.



- Imao sam priliku napraviti veću karijeru. Ali, ne žalim ni za čim - rekao je Milevski za ruske medije prije pet godina.

Milevski je u karijeri zaradio ogroman novac, ali bi ga mogla zadesiti sudbina brojnih sportaša koji su bankrotirali nakon karijere.

- Najveća godišnja plaća? U Kijevu sam imao dva milijuna eura po sezoni - rekao je Milevski čije se zalihe brzo troše.

- Imam milijun eura u banci. Sve ostalo sam spiskao. Na četiri auta sam potrošio 500 tisuća dolara. A ni jedan od njih više ne vozi.

Sa svojim menadžerom Aleksandrom Pankovom je prije nešto više od dvije godinu dana otvorio veliku pivnicu u Kijevu. Pankov je vlasnik, a Milevski ambasador i promotor. Možda to upravo bude njegova 'zlatna koka'.