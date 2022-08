VIDEO Predsjednik Hajduka reagirao na kaznu Uefe: Pokažimo svima da smo kulturna sredina

Predsjednik Uprave HNK Hajduk Lukša Jakobušić osvrnuo se na današnju odluku Uefe u kojoj je splitski prvoligaš i osvajač Kupa Hrvatske kažnjen.

Podsjetimo, Hajduk je danas zaprimio odluku Uefe u kojoj je kažnjen zbog rasističkih skandiranja dijela navijača u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige protiv portugalske Vitorije SC

Za uzvratnu utakmicu play-offa protiv Villarreala na Poljudu morat će zatvoriti sektore s ukupno najmanje 3.000 sjedećih mjesta. Uz to, 'bijeli' trebaju platiti ukupnu novčanu kaznu od 23 000 eura i zbog, među ostalim, blokiranih evakuacijskih prolaza na tribinama.



- Kraj prošle sezone obilježilo je zajedništvo, vjerovanje i fokus. Sve to donijelo nam je uspjeh. Trofej. Početkom ove sezone nastavili smo s uspjesima, nema tog rekorda kojeg nismo oborili, to je najveća snaga, snaga Kluba i ono po čemu smo posebni. Naše utakmice su mjesto emocije za cijelu obitelj, pokažimo našoj djeci i svima onima koji posjećuju naše utakmice kako se voli Klub bez vrijeđanja.

- Razumijem nezadovoljstvo nekim odlukama, odnosno događanjima na terenu, međutim to ne znači da je način iskazivanja tog nezadovoljstva, koje smo vidjeli na zadnjoj domaćoj utakmici, prihvatljiv. Mi smo Hrvati i Europljani, ako želimo da Hajduk igra u Europi i da se europske utakmice igraju u Splitu, pokažimo svima da smo strastvena, ali i kulturna sportska sredina.

- Ne dozvolimo da naš Klub ima negativnu percepciju u Europi. Suzdržimo se od govora mržnje, rasnih i bilo kakvih drugih oblika diskriminacije i nasilja. I to ne samo na europskim utakmicama. Potrebno nam je zajedništvo, vjerovanje i fokus na ovom našem europskom putu, ali i u borbi za trofeje u domaćim natjecanjima. Koliko Vama treba Hajduk, toliko i Hajduk treba Vas.